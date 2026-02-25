Heather O'Rourke zyskała ogromną popularność dzięki roli Carol Anne Freeling w filmie "Duch". Niestety aktorka zmarła w wieku 12 lat w 1988 roku. Rodzina przekazała, że u Heather wykryto stenozę jelit. Śmierć młodej gwiazdy wywołała ogromne poruszenie. Nie wszyscy uwierzyli w słowa jej bliskich. Przez lata fani 12-latki dzielili się teoriami na temat "prawdziwej" przyczyny jej śmierci. W najnowszym dokumencie rodzina O'Rourke przyznała, że czytanie tych wszystkich plotek było i jest niezwykle bolesne.

Bliscy Heather O'Rourke zabrali głos na temat jej śmierci

W nowym dokumencie o życiu aktorki, zatytułowanym "She Was Here", przyjaciele i bliscy Heather opowiadają o plotkach, które zaczęły pojawiać się po jej śmierci. Niektóre z teorii wciąż krążą po sieci.

- Jedną z rzeczy, które w ostatnim czasie najmocniej zwróciły naszą uwagę, są komentarze zamieszczane od lat w internecie, na różnych stronach, w których ludzie wypowiadają się o Heather. Wszyscy uważają, że lepiej wiedzą, co się stało - mówiła siostra młodej aktorki.

Wiele osób tworzy teorie na temat tego, że przyczyną jej śmierci było coś innego niż stenoza jelit. U Heather początkowo zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego-Crohna, wywołaną przez pasożyta. Dopiero na kilka godzin przed jej śmiercią wykryto niedrożność jelit, która - jak później ustalono - miała charakter wrodzony. - Jestem pewna, że to wynika z dobrych intencji. Ci ludzie mają dobre serca i próbują być uprzejmi, ale to jest po prostu bardzo bolesne. Tyle różnych rzeczy, te wszystkie uszczypliwości pod jej adresem... - dodała siostra Heather.

Plotkowano, że Heather O'Rourke padła ofiarą "klątwy". "To niewłaściwe"

Po sieci krąży również szokująca teoria, sugerująca, że 12-latka padła ofiarą klątwy, która ciążyła nad filmem. Jak wiadomo, oprócz Heather w trakcie kręcenia trylogii lub chwilę po zakończeniu prac na planie, zmarły trzy inne gwiazdy - Dominique Dunne, Julian Beck oraz Will Sampson. - To wszystko - ta cała "klątwa" i inne historie, które dokleja się do jej pamięci - to po prostu niesprawiedliwe i niewłaściwe. To po prostu sposób na sprzedawanie magazynów i gazet. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - powiedział w dokumencie reżyser trzeciej części filmu Gary Sherman.