Christina Applegate od wielu lat zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. W ubiegłym roku gwiazda serialu "Świat według Bundych" zdradziła, że z powodu choroby od dłuższego czasu nie opuszcza domu. - Gdyby ludzie zobaczyli, jak naprawdę wygląda moje życie na co dzień, nie byliby w stanie tego udźwignąć. Czasami ja sama nie potrafię. To naprawdę bardzo trudne - mówiła w podcaście "Conan O'Brien Needs a Friend". Teraz Applegate udzieliła osobistego wywiadu magazynowi "People". Z każdym dniem aktorka musi zmagać się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.

Christina Applegate prawie nie wychodzi z łóżka. Poruszające wyznanie

W rozmowie z "People" aktorka przyznała, że odkąd usłyszała druzgocącą diagnozę, sypialnia stała się jej centrum dowodzenia. Obecnie gwiazda większość czasu spędza w łóżku, bo każdy ruch wiąże się z niewyobrażalnym bólem. Jedną z niewielu czynności, które wykonuje w ciągu dnia, jest odwożenie córki do szkoły. Ta rutyna pozwala jej zachować namiastkę normalności. "Powtarzam sobie: 'Po prostu zawieź ją bezpiecznie i wróć do domu, żeby znów móc położyć się do łóżka'. I dokładnie to robię" - przyznała.

Niedługo do księgarni trafi książka Applegate "You with the Sad Eyes", w której aktorka opowie o swoim dzieciństwie, dorastaniu, karierze i chorobie. "Naprawdę wierzę, że książki mogą sprawić, że ludzie poczują się mniej samotni. Dlatego to robię. 'You with the Sad Eyes' nie będzie wielką, patetyczną opowieścią o moim życiu. Ale będzie prawdziwa. Będzie pełna wzlotów i upadków, humoru i żałoby, które niesie życie" - czytamy w opisie.

Christina Applegate opowiedziała o początkach choroby. "Najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała"

W ty samym odcinku podcastu "Conan O'Brien Needs a Friend" aktorka zdradziła, jakie były pierwsze objawy jej choroby. - Traciłam równowagę, a ból był nie do zniesienia. To dziwne uczucie: ciało niby drętwieje, ale jednocześnie boli - opowiadała. - To najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Najgorsze, przez co kiedykolwiek przeszłam - dodała.