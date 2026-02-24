Szokujące wyznanie Leszka Lichoty. "Zmieniłem pas i się ocknąłem na innym"

Leszek Lichota od lat należy do pierwszej ligi polskich aktorów. Pojawił się w takich produkcjach jak "Wataha" czy też zagrał główną rolę w nowym "Znachorze". Do show-biznesu wszedł jednak dzięki "Na Wspólnej", gdzie wcielił się w Grześka Ziębę. Aktor był związany z serialem sześć lat (2003-2009). W najnowszej rozmowie z Żurnalistą, która pojawiła się 22 lutego, wrócił do castingu do produkcji TVN i opowiedział, jak wyglądały początki.

Leszek Lichota o krok od tragedii. Co się stało?

Aktor przyznał w rozmowie, że na casting do "Na Wspólnej" wybrał się z powodu braku pieniędzy i podszedł do niego z wielkim dystansem. - Był kuriozalny - podsumował Lichota. Następnie opowiedział, co się działo. Okazało się, że zamiast potencjalnego partnera, z którym mógłby spotkać się na planie, kwestie ze scenariusza czytała zza kamery osoba prowadząca casting. - Czułem się delikatnie obrażony, że to jest niepoważne, więc też tak trochę niepoważnie do tego podszedłem (...). Ale się okazało, że coś ich ujęło w tym - wspominał ze śmiechem 48-latek.

Leszek Lichota mieszkał wtedy w Poznaniu i grał tam w teatrze. Przez około rok dojeżdżał do Warszawy. - Albo porannym pociągiem na zdjęcia i wracałem na wieczór na spektakl. A potem jak już samochód sobie sprawiłem, to nim. Ale samochodem niechętnie, bo było tak wcześnie, że zasypiałem i zdarzyło mi się ze dwa razy zasnąć w trakcie jazdy, także zmieniłem pas i się ocknąłem na innym pasie - wyznał aktor. Po tych sytuacjach częściej więc wybierał podróżowanie pociągiem. Lichota dopiero potem postanowił się przeprowadzić do stolicy.

Ile Lichota zarabiał w "Na Wspólnej"?

W rozmowie z Żurnalistą została poruszona też kwestia wynagrodzenia. Leszek Lichota nie owijał w bawełnę. - Dużo zarabiałeś w takim serialu jak "Na Wspólnej"? - zapytał dziennikarz. - Dużo to jest rzecz subiektywna. Dla mnie to było bardzo dużo. Za jeden dzień pracy w tym serialu ja zarabiałem tyle, co za miesiąc w teatrze. Nie... Przepraszam, teraz przesadziłem. Połowę wtedy - opowiadał aktor. - Chyba z 900 zł się dostawało za dzień, a w teatrze dostawałem 1400 zł. (...) No to jak miałem pięć dni, to panie drogi... Do końca miesiąca starczało - dodał Lichota.

Grzesiek Zięba był jednym z najbardziej lubianych bohaterów "Na Wspólnej". Aktor zdobył wtedy ogromną sympatię widzów. - Nie byłem dumny z tej popularności - wyznał w rozmowie z Żurnalistą. Wszystko przez to, jak podchodzono wtedy do gatunku, jakim jest telenowela ("najmniej poważanym"). Po sześciu latach jednak odszedł z produkcji.

"Mam dużo szczęścia. Moje odejście sprzed lat z 'Na Wspólnej' było zagraniem va banque. Przyznaję, że przy podejmowaniu tej decyzji nie towarzyszyły mi komfortowe uczucia. Założyłem sobie wtedy czarny scenariusz, czyli przygotowałem się na to, że co najmniej dwa lata będę bez pracy. Na szczęście po roku zadzwonił telefon" - wyznał kiedyś aktor w rozmowie z "Party". W najnowszej rozmowie z Żurnalistą przyznał, że zrobił to po to, żeby dać sobie szansę na rozwój kariery. Jak wiemy, ten ruch był słuszny, a aktor nie narzeka na brak propozycji i pojawia się w największych polskich produkcjach.