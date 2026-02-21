Widzowie pokochali Julię Wróblewską za rolę Michaliny w filmie "Tylko mnie kochaj". Później młoda gwiazda wystąpiła w kilku popularnych serialach, m.in. w "M jak miłość". - To była dla mnie przygoda, to była zabawa. Wspomnienia z wczesnych lat mam naprawdę piękne - mówiła w "halo tu polsat". Show-biznes zaczął dawać się jej we znaki dopiero później. Dojrzewanie na oczach całej Polski nie było łatwe. W najnowszym wywiadzie 27-latka opowiedziała o tym, z czym musiała się zmagać.

Julia Wróblewska zniknęła z show-biznesu i rozpoczęła leczenie. "Jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu"

W rozmowie z Agnieszką Hyży Wróblewska zdradziła, że okres dojrzewania był dla niej wyjątkowo trudny. - Ciężko było mi popełniać błędy, bo wydawało mi się, że wszystko było relacjonowane, każde moje zachowanie, każde moje potknięcie. I bardzo mi brakowało prywatności i bezpiecznej przestrzeni w tamtych czasach - mówiła. Ciągłe życie na świeczniku sprawiło, że młoda gwiazda zaczęła się zmagać z poważnymi problemami psychicznymi.

W pewnym momencie postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i poddać się leczeniu w ośrodku terapeutycznym. Jak informowała w 2022 roku, spędziła tam sześć miesięcy. - Uważam, że to była jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Poszłam tam dobrowolnie i z motywacją, żeby troszeczkę ustabilizować swoje zdrowie i nie żałuję tej decyzji absolutnie - dodała.

W tym samym wywiadzie 27-latka jasno dała do zrozumienia, że nigdy nie była przymuszana do tego, by być aktorką. - Wydaje mi się, że to ja byłam takim motorem napędowym, to ja chciałam w tym show-biznesie zostać. (...) Bardzo nalegałam na moją mamę, że lubię grać. (...) To była moja decyzja, może nie w pełni świadoma tego, jak się rozwinie, ale moja - mówiła.

Julia Wróblewska porzuciła aktorstwo. Czym teraz się zajmuje?

Dziś Julia Wróblewska pracuje w IT. Swego czasu chwaliła się, że testuje różne oprogramowania. - Robię to już od dwóch lat. Najpierw przez dwa lata zajmowałam się testowaniem gry. Kilka miesięcy temu zatrudniłam się w nowej firmie. (...) Wolę jednak mieć stabilny przychód. Stała praca i związana z tym rutyna dobrze na mnie wpływają. Social media traktuję jako dodatek - opowiadała w rozmowie z Agnieszką Natalią Woźniak z Wirtualnej Polski.

