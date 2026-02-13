Ewa Wachowicz wciąż udziela się w mediach, pracując m.in. jako prowadząca "halo tu polsat" oraz wciąż tworząc własne kulinarne show "Ewa Gotuje". Prywatnie gwiazda skupia się również na co dzień na opiece nad swoją mamą - Wiesławą. Od pięciu lat kobieta mieszka z Wachowicz w jej domu w Krakowie, do którego przeprowadziła się po śmierci męża. W nowym wywiadzie dla viva.pl, celebrytka opowiedziała, jak wygląda codzienne życie z mamą i jak godzi opiekę z pracą.

REKLAMA

Zobacz wideo Wachowicz zwiedziła Wietnam. Bezcenne, co zrobili dla niej mieszkańcy

Ewa Wachowicz opiekuje się mamą. Swój program nagrywa często na dwa domy

Przypomnijmy, że przez wiele lat "Ewa Gotuje" było nagrywane w krakowskim domu Wachowicz. Od momentu przeprowadzki jej mamy, coraz częściej gwiazda decyduje się jednak na wyjazdy z ekipą nagraniową do jej drugiej posiadłości, która znajduje się w Zawoi pod Babią Górą. Więcej na ten temat ujawniła w wywiadzie.

- Faktycznie ostatnio częściej jesteśmy z ekipą programu pod Babią Górą w moim drugim domu. To ze względu na moją mamę, która mieszka teraz ze mną w Krakowie. I oczywiście latem nie ma problemu, bo zawsze może z opiekunką wyjść na czas zdjęć na zewnątrz, pójść do ogrodu i tak dalej. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy jest zima, to jest zupełnie inaczej - wyjaśniła dokładnie w rozmowie z dziennikarzem Wachowicz, podkreślając, że zależy jej na komforcie mamy.

Mama Ewy Wachowicz potrzebuje opieki całodobowej. Tak o jej zdrowiu mówiła w wywiadzie

- Mama jest w doskonałej formie i powiem, że już mija pięć lat, odkąd mieszka ze mną. Jest to dla mnie zaskakujące, że naprawdę ma świetną formę - opowiedziała dalej w wywiadzie podczas ramówki Polsatu Wachowicz. W opiece nad panią Wiesławą pomagają jej jednak opiekunki. Wszystko przez fakt, iż potrzebuje ona stałej pomocy. Prowadząca śniadaniówkę nie kryła, że jest im z całego serca za to wdzięczna. - Mam wspaniałe opiekunki, które serdecznie pozdrawiam. Panią Irenkę, panią Danusię, panią Wiesię, które mi pomagają, bo moja mama mimo wszystko już wymaga takiej opieki całodobowej - wyjaśniła Wachowicz.