Charakterystyczny wygląd, a szczególnie mocno podkreślone oczy i krótka fryzura sprawiły, że Twiggy stała się niekwestionowanym symbolem mody lat 60. 19 września 2025 Lesley Lawson skończyła 76 lat. Mimo że od szczytu jej kariery minęły dekady, wciąż uchodzi za jedną z najważniejszych ikon stylu XX wieku. Obecnie Twiggy aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie kontaktuje się z fanami. Jesteście ciekawi, jak wygląda supermodelka?

Twiggy ma 76 lat. Jak dziś wygląda światowa supermodelka?

Twiggy, czyli Lesley Hornby (a później Lawson), przyszła na świat 19 września 1949 roku na obrzeżach Londynu. Jak wielokrotnie podkreślała, jej wejście do świata mody było w dużej mierze kwestią szczęścia. W wieku 16 lat zapozowała jako modelka dla londyńskiego salonu fryzjerskiego, a jej fotografię mogli podziwiać wszyscy. Nietypowa uroda i wielkie oczy nastolatki przyciągnęły uwagę dziennikarki modowej Deirdre McSharry z "Daily Express", co zapoczątkowało jej karierę.

Twiggy uchodzi za pierwszą supermodelkę o światowej sławie. Co więcej, była też pierwszą gwiazdą, która miała własną lalkę Barbie. Mimo ogromnego wpływu na modę, jej kariera modelingowa trwała zaledwie cztery lata. W 1970 roku zakończyła ją, podkreślając, że nie chce przez całe życie być "wieszakiem na ubrania".

Twiggy z powodzeniem próbowała sił w filmie i muzyce. Za rolę w musicalu "The Boy Friend" otrzymała dwa Złote Globy. Modelka wydała również kilka albumów. Obecnie 76-latka jest aktywna medialnie, a także pojawia się w sesjach zdjęciowych i na wydarzeniach branżowych. Co ciekawe, zachowuje styl, z którego zasłynęła w latach 60. W sieci nie brakuje jej zdjęć z ostatnich lat. Znajdziecie je w naszej galerii.

Twiggy miała niespotykaną figurę. Tak mówiła o kanonach piękna

Choć Twiggy zachwycała branżę mody, jej wizerunek budził też kontrowersje. Krytycy zwracali uwagę, że promowany przez nią ideał sylwetki jest dla wielu kobiet nieosiągalny. Modelka wielokrotnie podkreślała, że jej szczupła figura wynika z naturalnych predyspozycji, a nie różnych diet. Sama otwarcie krytykowała modeling za promowanie jednego typu figury. - Nie sądzę, że branża modowa kiedykolwiek całkowicie odejdzie od szczupłości, ale myślę, że zaczyna dostrzegać też różne rozmiary i kształty, tak jak zresztą powinna - mówiła w rozmowie z "The Guardian" w 2020 roku.