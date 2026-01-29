Maciej Kurzajewski przez lata pracy doszedł do momentu w życiu, w którym jest uznawany za jednego z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce. Prowadzący obecnie także "halo tu polsat", dba przy tym jednak dość o swoją prywatność. Choć sporo wiemy na temat jego byłego małżeństwa z Pauliną Smaszcz i obecnej relacji z Katarzyną Cichopek, widzowie mogą nie być świadomi m.in., jakie wykształcenie ma Kurzajewski. Jego była żona niegdyś wyjawiła na ten temat prawdę.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym nowy partner Smaszcz różni się od Kurzajewskiego?

Tego nie wiecie o wykształceniu Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz wyznała prawdę

Jak wiadomo, Kurzajewski rozpoczął wiele lat temu studia na Uniwersytecie Warszawskim. Już na pierwszym roku wygrał on jednak konkurs na dziennikarza redakcji sportowej TVP, dzięki czemu rozpoczął swoją medialną karierę. Co ciekawe, prezenter nie studiował nawet na kierunku dziennikarskim. Dostał się na prawo. Przez kolejne lata nie było wiadome, czy kiedykolwiek wspominane studia w ogóle skończył. Z odpowiedzią przyszła jego była żona. W podcaście "Herra On Air" Smaszcz wyznała, jakie dokładnie wykształcenie ma Kurzajewski.

- Ja mam doktorat, Maciej ma tylko maturę, tak? I zobacz, nigdy nikt nie powiedział: "Fajnie Paulina, że mimo takich trudności urodziłaś dwójkę dzieci, że 23 lata przeżyłaś w małżeństwie, że pracowałaś całe życie" - opowiedziała kobieta petarda.

Maciej Kurzajewski poprowadzi nowy sportowy format. Tak zareagowała Katarzyna Cichopek

To, że Kurzajewski jest uznawany za cenionego dziennikarza, potwierdza m.in. fakt, iż już w lutym poprowadzi on nowy format na antenie Polsat Sport - "Magazyn Olimpijski". "To będzie wyjątkowa zimowa przygoda - również dla mnie. Mam ogromną przyjemność być jednym z gospodarzy 'Magazynu Olimpijskiego' w Polsacie Sport, programu, który już teraz zabiera widzów w podróż za kulisy przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026" - poinformował fanów Kurzajewski. W komentarzach pod jego postem w mediach społecznościowych pojawił się nawet komentarzy od jego żony - Katarzyny Cichopek. "Gratulacje kochanie" - napisała z dumą gwiazda.