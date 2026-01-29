Urodzony 29 stycznia 1978 roku Jarosław Kuźniar szybko rozpoczął karierę dziennikarską. Już pod koniec lat 90. pracował w Programie III Polskiego Radia. Dziennikarz do dziś najbardziej kojarzony jest jednak ze stacją TVN, z którą związał się w 2007 roku. Kuźniar szybko zaskarbił sobie sympatię widzów. Można było oglądać m.in. w programach "Wstajesz i wiesz", "X Factor" czy "Dzień dobry TVN". W 2016 poinformował jednak, że odchodzi z TVN. Dziennikarz długo nie ujawniał powodów swojej decyzji.

Jarosław Kuźniar po latach opowiedział o pracy w TVN. To dlatego odszedł

Jarosław Kuźniar z TVN przeszedł do Onetu, gdzie prowadził poranny program "Onet Rano". Ze stacją rozstał się w 2020 roku. Skupił się wówczas na rozwijaniu własnej marki zajmującej się m.in. tworzeniem podcastów, realizacją wideo czy prowadzeniem eventów, która funkcjonuje do dziś. Przez kilkanaście lat prowadził również biuro podróży, jednak zamknął je w 2025 roku.

Kulisy rozstania Kuźniara z TVN długo były owiane tajemnicą. Decyzja dziennikarza była ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza że był on jednym z ulubieńców widzów. Kuźniar zdecydował się opowiedzieć nieco więcej na ten temat w 2022 roku w podcaście "Rozmowy na pełnej". - Dotąd wydawało mi się, że nikomu nie przeszkadza, że podróżuję. Wracałem mądrzejszy, to bardzo pomagało mi w programie telewizyjnym na żywo, budowało uczciwość i wiarygodność. Moją i stacji. Nagle uznano, że to może zaszkodzić TVN24 - opowiadał. Kuźniar w tej samej rozmowie przyznał również, że w pewnym momencie zaczął mieć dość rozpoznawalności.

O kulisach zniknięcia z TVN Jarosław Kuźniar opowiedział nieco więcej również w 2024 roku w wywiadzie udzielonym wyborcza.pl. - Kiedy odchodziłem z TVN, mój były szef Edward Miszczak powtarzał: "To jest koniec, jak wyjdziesz za te drzwi, to ciebie nie ma". Ale nagle się okazało, że są inne drzwi - Onet. Potem mówili, że jak wyjdę z Onetu, to się skończę, bo nie da się dzisiaj być marką bez marki - wspominał.

Widzowie TVN wciąż tęsknią za Jarosławem Kuźniarem

Jarosław Kuźniar od 2024 ponownie nawiązał współpracę z Programem III Polskiego Radia, ale zrezygnował z posady w stacji już po roku. Jak wyjawił, dzielenie obowiązków pomiędzy pracę w radiu a prowadzenie własnej firmy okazało się dla niego za trudne. W rozmowie z portalem Wiirtualnemedia.pl w 2025 roku Kuźniar wyznał, że choć nie żałuje decyzji o odejściu z TVN, zdarza mu się wciąż tęsknić za stacją. - Gdyby dzisiaj pojawiła się szansa, żeby raz w tygodniu czy raz w miesiącu móc coś poprowadzić i sprawdzić się na nowo w tej roli, to myślę, że byłoby fajnie dla widzów. Nie wiem tylko, czy koledzy i koleżanki w TVN tego potrzebują - stwierdził dziennikarz.

Wygląda na to, że za Kuźniarem tęsknią również widzowie. Dziennikarz miał okazję po latach ponownie pojawić się w "Dzień dobry TVN" we wrześniu ubiegłego roku z okazji 20-lecia TVN. Komentarze po jego gościnnym udziale w śniadaniówce były bardzo pozytywne. "Pan Jarek Kuźniar jest super, wyluzowany i kompetentny, pytania w punkt. Bez błazenady", "Najlepszy dziennikarz! Powrót może na dłużej!? Ten głos i cięta puenta!", "Panie Jarku, bardzo pana brakuje w TVN" - mogliśmy przeczytać.