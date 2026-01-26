Powrót na stronę główną

Nie wszyscy wiedzą, że Stachursky jest z żoną od ponad 30 lat. Duża część jego życia wciąż jest zagadką
Stachursky od ponad 30 lat realizuje się na scenie muzyki dance. Przez lata kariery wielokrotnie zaskakiwał fanów m.in. informacją o niecodziennej diecie.
Stachursky kończy 60 lat. Przed laty przypomniał o sobie kontrowersyjną dietą
Stachursky czyli Jacek Władysław Łaszczok-Stachursky 26 stycznia kończy 60 lat. Muzyk w oczach wielu wciąż pozostaje jedną z ikon lat 90., a jego przeboje nadal są żywe w sercach oddanych fanów. Jak potoczyła się jego kariera?

Stachursky zasłynął singlem "Taki jestem". Dzięki muzyce poznał miłość swojego życia 

Swoją przygodę sceniczną Stachursky zaczynał w rockowym zespole, a następnie spełniał się jako prezenter lokalnego radia, zanim zdobył ogólnopolską popularność. Debiut w 1994 roku i singiel "Taki jestem" wyniosły go na szczyty list przebojów. Muzyka stała się dla niego nie tylko pasją, ale też sposobem na życie, a dziś wciąż potrafi przyciągnąć publiczność na sceny telewizyjne i festiwalowe.

Okazuje się, że Stachursky swoją pierwszą miłość - Iwonę Łaszczok poznał właśnie dzięki muzyce. Stało się to po wysłaniu przez niego singla do firmy fonograficznej, w której pracowała przyszła wybranka. - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. (...) Na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - mówił w rozmowie z Kobieta.pl. Jednak poruszanie wątków rodzinnych w wywiadach to raczej dla wokalisty wyjątek od reguły, gdyż na co dzień stara się chronić ukochaną przed mediami, podobnie jak ich urodzonego w 1995 roku syna, Jacka Juniora.

Stachursky korzysta z niecodziennej diety. Zaskakujące, co mówił o energii słonecznej 

Jakiś czas temu Stachursky zaskoczył fanów swoją metamorfozą, tłumacząc zmianę stylu życia niecodzienną dietą. Muzyk wykorzystał Instagram, by na żywo opowiedzieć o bretarianizmie. - Powinienem powiedzieć, że żywię się energią słoneczną. Każda żyjąca istota na naszej kuli ziemskiej korzysta z energii słonecznej. Bardziej lub mniej. Szczególnie kiedy to jest możliwe (...) - wyjawił.

Stachursky podkreślił przy tym, że z bretarianizmu korzysta tylko wtedy, gdy sytuacja na to pozwala, a jego dobroczynne działanie stosuje w różnych sferach życia. - We wszystkich możliwych okolicznościach, kiedy to jest możliwe, wykorzystuję energię słoneczną. W każdym obszarze i w każdym segmencie. I do życia osobistego. I każdego innego. I wam też to zalecam. Tam, gdzie możecie, korzystajcie z dobroczynnego oddziaływania energii słonecznej - wyznał, zachwalając swoją niecodzienną dietę. 

