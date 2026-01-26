Stachursky czyli Jacek Władysław Łaszczok-Stachursky 26 stycznia kończy 60 lat. Muzyk w oczach wielu wciąż pozostaje jedną z ikon lat 90., a jego przeboje nadal są żywe w sercach oddanych fanów. Jak potoczyła się jego kariera?

Stachursky zasłynął singlem "Taki jestem". Dzięki muzyce poznał miłość swojego życia

Swoją przygodę sceniczną Stachursky zaczynał w rockowym zespole, a następnie spełniał się jako prezenter lokalnego radia, zanim zdobył ogólnopolską popularność. Debiut w 1994 roku i singiel "Taki jestem" wyniosły go na szczyty list przebojów. Muzyka stała się dla niego nie tylko pasją, ale też sposobem na życie, a dziś wciąż potrafi przyciągnąć publiczność na sceny telewizyjne i festiwalowe.

Okazuje się, że Stachursky swoją pierwszą miłość - Iwonę Łaszczok poznał właśnie dzięki muzyce. Stało się to po wysłaniu przez niego singla do firmy fonograficznej, w której pracowała przyszła wybranka. - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. (...) Na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - mówił w rozmowie z Kobieta.pl. Jednak poruszanie wątków rodzinnych w wywiadach to raczej dla wokalisty wyjątek od reguły, gdyż na co dzień stara się chronić ukochaną przed mediami, podobnie jak ich urodzonego w 1995 roku syna, Jacka Juniora.

Stachursky korzysta z niecodziennej diety. Zaskakujące, co mówił o energii słonecznej

Jakiś czas temu Stachursky zaskoczył fanów swoją metamorfozą, tłumacząc zmianę stylu życia niecodzienną dietą. Muzyk wykorzystał Instagram, by na żywo opowiedzieć o bretarianizmie. - Powinienem powiedzieć, że żywię się energią słoneczną. Każda żyjąca istota na naszej kuli ziemskiej korzysta z energii słonecznej. Bardziej lub mniej. Szczególnie kiedy to jest możliwe (...) - wyjawił.

Stachursky podkreślił przy tym, że z bretarianizmu korzysta tylko wtedy, gdy sytuacja na to pozwala, a jego dobroczynne działanie stosuje w różnych sferach życia. - We wszystkich możliwych okolicznościach, kiedy to jest możliwe, wykorzystuję energię słoneczną. W każdym obszarze i w każdym segmencie. I do życia osobistego. I każdego innego. I wam też to zalecam. Tam, gdzie możecie, korzystajcie z dobroczynnego oddziaływania energii słonecznej - wyznał, zachwalając swoją niecodzienną dietę.