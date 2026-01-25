Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a pieniądze zbierane są na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. Założyciela i pomysłodawcy WOŚP Jurka Owsiaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Mimo że od wielu lat angażuje się w pomaganie, to nieustannie musi mierzyć się także z ogromnym hejtem. Owsiak w trudnych chwilach z pewnością może liczyć na wsparcie córek. W przeciwieństwie do znanego ojca stronią od mediów, ale od lat angażują się inicjatywę taty.

Córki Owsiaka regularnie angażują się w WOŚP. Tak wspierają tatę

Jerzy Owsiak od 50 lat związany jest z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak. Para poznała się jeszcze w liceum ekonomicznym i w trakcie trwającego pięć dekad związku miała okazję sprawdzić trwałość swojego uczucia także w bardzo trudnych sytuacjach. Ten egzamin małżeństwo zdało celująco. Para doczekała się narodzin dwóch córek - Aleksandry i Ewy, które aktualnie są dojrzałymi kobietami. Czym się zajmują?

Starsza córka Owsiaka, Aleksandra, mimo że stroni od mediów, bardzo angażuje się w WOŚP. - Kiedy nie ma potrzeby, nie mówię o tym, ale też paranoicznie nie ukrywam. Pracuję, gdzie pracuję, i z czystym sumieniem mówię, że robię to uczciwie - opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Viva!", kiedy pomagała ojcu przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zachęciła internautów do udziału w biegu "Policz się z cukrzycą" - inicjatywy, która od lat towarzyszy wydarzeniom związanym z WOŚP. Dzięki sprzedaży pakietów do udziału w pięciokilometrowym biegu fundowane są pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Mimo niskich temperatur bieg co roku cieszy się ogromną popularnością i ludzie bardzo chętnie pomagają.

Co wiemy o Aleksandrze Owsiak? Starsza córka Jerzego Owsiaka urodziła się w 1979 roku, kiedy Jurek Owsiak miał zaledwie 26 lat. Studiowała w Stanach Zjednoczonych - skończyła szkołę telewizyjną w Chicago. W Polsce także podjęła się studiów i wybrała polonistykę.

Dzieci nie poszły w moje ślady. Bardzo różniły się też ode mnie, bo one od początku przykładały się do nauki i nie zawodziły nas, rodziców, nieodpowiednim zachowaniem. Zawsze darzyłem je ogromnym zaufaniem

- mówił w jednym w wywiadów Owsiak. Co ciekawe Aleksandra Owsiak dziś zajmuje się jednak czymś zupełnie innym niż tym, co sugerowałoby jej wykształcenie - pracuje jako trenerka fitness. Jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie zachęca do aktywności fizycznej. Córka Jerzego Owsiaka doczekała się także narodzin dwóch córek - Mai i Zuzi, i chętnie publikuje zdjęcia z rodzinnych podróży. Na jej profilu na Instagramie widać liczne publikacje związane z WOŚP, więc stale angażuje się we wspieranie charytatywnej zbiórki zainicjowanej przez jej ojca.

Ewa Owsiak urodziła się jako wcześniak. Inicjatywa WOŚP jest dla niej szczególnie bliska

Młodsza córka Jerzego Owsiaka urodziła się w 1989 roku i również kształciła się za granicą. Studiowała na uczelni w Londynie. Ewa wielokrotnie angażowała się we wspieranie ojca w organizacji WOŚP. Sama urodziła się jako wcześniak i przez pierwsze dni życia walczyła o przetrwanie. - To serduszko, które mam na koszulce, bije w każdym z nas od 30 lat. W każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą. Dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji spece, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my - mówiła podczas finału w 2022 roku, kiedy u boku ojca otworzyła wydarzenie.