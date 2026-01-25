Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a pieniądze zbierane są na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. Założyciela i pomysłodawcy WOŚP Jurka Owsiaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Mimo że od wielu lat angażuje się w pomaganie, to nieustannie musi mierzyć się także z ogromnym hejtem. Owsiak w trudnych chwilach z pewnością może liczyć na wsparcie córek. W przeciwieństwie do znanego ojca stronią od mediów, ale od lat angażują się inicjatywę taty.
Jerzy Owsiak od 50 lat związany jest z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak. Para poznała się jeszcze w liceum ekonomicznym i w trakcie trwającego pięć dekad związku miała okazję sprawdzić trwałość swojego uczucia także w bardzo trudnych sytuacjach. Ten egzamin małżeństwo zdało celująco. Para doczekała się narodzin dwóch córek - Aleksandry i Ewy, które aktualnie są dojrzałymi kobietami. Czym się zajmują?
Starsza córka Owsiaka, Aleksandra, mimo że stroni od mediów, bardzo angażuje się w WOŚP. - Kiedy nie ma potrzeby, nie mówię o tym, ale też paranoicznie nie ukrywam. Pracuję, gdzie pracuję, i z czystym sumieniem mówię, że robię to uczciwie - opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Viva!", kiedy pomagała ojcu przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zachęciła internautów do udziału w biegu "Policz się z cukrzycą" - inicjatywy, która od lat towarzyszy wydarzeniom związanym z WOŚP. Dzięki sprzedaży pakietów do udziału w pięciokilometrowym biegu fundowane są pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Mimo niskich temperatur bieg co roku cieszy się ogromną popularnością i ludzie bardzo chętnie pomagają.
Co wiemy o Aleksandrze Owsiak? Starsza córka Jerzego Owsiaka urodziła się w 1979 roku, kiedy Jurek Owsiak miał zaledwie 26 lat. Studiowała w Stanach Zjednoczonych - skończyła szkołę telewizyjną w Chicago. W Polsce także podjęła się studiów i wybrała polonistykę.
Dzieci nie poszły w moje ślady. Bardzo różniły się też ode mnie, bo one od początku przykładały się do nauki i nie zawodziły nas, rodziców, nieodpowiednim zachowaniem. Zawsze darzyłem je ogromnym zaufaniem
- mówił w jednym w wywiadów Owsiak. Co ciekawe Aleksandra Owsiak dziś zajmuje się jednak czymś zupełnie innym niż tym, co sugerowałoby jej wykształcenie - pracuje jako trenerka fitness. Jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie zachęca do aktywności fizycznej. Córka Jerzego Owsiaka doczekała się także narodzin dwóch córek - Mai i Zuzi, i chętnie publikuje zdjęcia z rodzinnych podróży. Na jej profilu na Instagramie widać liczne publikacje związane z WOŚP, więc stale angażuje się we wspieranie charytatywnej zbiórki zainicjowanej przez jej ojca.
Młodsza córka Jerzego Owsiaka urodziła się w 1989 roku i również kształciła się za granicą. Studiowała na uczelni w Londynie. Ewa wielokrotnie angażowała się we wspieranie ojca w organizacji WOŚP. Sama urodziła się jako wcześniak i przez pierwsze dni życia walczyła o przetrwanie. - To serduszko, które mam na koszulce, bije w każdym z nas od 30 lat. W każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą. Dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji spece, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my - mówiła podczas finału w 2022 roku, kiedy u boku ojca otworzyła wydarzenie.