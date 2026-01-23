Sebastian Zys jest liderem zespołu disco polo MR SEBII. Piosenkarz doczekał się szóstki dzieci. Wyjątkowo głośno zrobiło się o nim w 2024 roku. To właśnie wtedy Zys ogłosił, że został prawdopodobnie najmłodszym dziadkiem w Polsce. Piosenkarz miał wówczas 38 lat.

Sebastian Zys został dziadkiem po trzydziestce. "Niektórzy ludzie nie dowierzają"

W 2024 roku najstarsza córka piosenkarza, 18-letnia Oliwia, została mamą. Co ciekawe, Zys zaledwie osiem miesięcy wcześniej sam powitał na świecie swoją kolejną pociechę. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem, po trzydziestce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody" - żartował. Muzyk był obecny przy narodzinach swojego wnuka. W "Dzień dobry TVN" przyznał, że było to dla niego dosyć dziwne uczucie.

- Kilka miesięcy wcześniej też byłem w szpitalu przy porodzie swojego dziecka, dlatego był to szok. Wziąłem go na ręce i przytuliłem jak dziadek - wspominał. Piosenkarz bardzo szybko odnalazł się w nowej roli. W tym samym wywiadzie zdradził jednak, że zdarzały mu się zabawne sytuacje, w których ludzie nie mogli uwierzyć, że faktycznie ma już wnuka. - Dziwi mnie tylko to, że jak jadę z wnukiem, to niektórzy ludzie nie dowierzają, oni myślą: "co ty masz drugiego syna?". Zdarzało się, że jak z Oliwą szedłem do sklepu i z Nikodemem, to kolega patrzył: "co ty kobietę zmieniłeś?" Mówię: "nie, to jest moja córka" - opowiadał.

Sebastian Zys nadał córce nietypowe imię. Ajuna jest najmłodszą ciocią w rodzinie

Córka, która przyszła na świat osiem miesięcy przed wnukiem Zysa, otrzymała imię Ajuna. "Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzinę, lubi zarówno przyjmować gości, jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Jest osobą zdecydowaną" - tłumaczył. Ajuna jest zatem młodą ciocią Nikodema, syna Oliwii. Co ciekawe, w październiku 2025 roku Zys powitał na świecie kolejnego syna, Salwadora. Nikodem doczekał się zatem młodszego od siebie wujka.