W ostatnim czasie w mediach społecznościowych da się zauważyć zupełnie nowy trend. Coraz więcej osób zaczęło porównywać 2026 rok z tym sprzed dekady. Hasło "2026 to nowy 2016" szybko podbiło internet. Wszystko za sprawą celebrytów, którzy z nostalgią wspominają wyjątkowy klimat tamtych lat oraz mają nadzieję, że podobna atmosfera powróci również teraz. Gwiazdy masowo wrzucają zdjęcia z tego okresu. Agata Rubik zdecydowanie zaskoczyła nowym postem.

Agata Rubik podzieliła się szokującym wyznaniem. Nie do wiary, co stało się w 2016 roku

Agata Rubik również postanowiła wziąć udział w trendzie, w którym wspomina 2016 rok. Celebrytka zamieściła dużo rodzinnych zdjęć z tamtego okresu. Napisała również, z czym kojarzy jej się czas sprzed dekady. "Throwback do 2016. To był intensywny rok, mnóstwo szczęśliwych rodzinnych momentów, wspólnych podróży, ale też dużo stresu, trochę kłopotów ze sobą" - zaczęła. Wspomniała również o wielu pozytywnych wydarzeniach, np. 30. urodzinach i zwiedzaniu ciekawych miejsc na całym świecie. Nie obyło się bez szokującego wyznania. "Próba włamania do naszego domu w czerwcu" - wyliczyła Rubik. W poście zamieściła nagranie, na którym widać trzech włamywaczy w kominiarkach, którzy okrążyli jej dom!

Agata Rubik o swojej sylwetce. Nie gryzła się w język

Agata Rubik często organizuje dla swoich fanów sesje Q&A na InstaStories. 25 listopada żona kompozytora otrzymała pytanie dotyczące jej sylwetki. "Ile masz wzrostu i ile ważysz?" - brzmiało. Celebrytka odpowiedziała wprost. "174 cm. Po tygodniu jedzenia klusek śląskich pewnie jakieś 63 kg, jak nie więcej" - wyznała bez wahania. Internauci dopytywali o to, czy Rubik jest zadowolona z tego, jak wygląda. "Mnie tam generalnie wszystko pasuje we mnie. Szczerze? Może i bym chciała ważyć trochę mniej lub żeby brzuch nie wystawał, jak zjem cokolwiek, ale serio to nie jest takie istotne i na pewno nie gwarantuje szczęścia" - podkreśliła celebrytka na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Tak Rubikowie spędzili święta za oceanem. Wielka choinka to dopiero początek. Nie do wiary, kto im towarzyszył