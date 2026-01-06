Jacek Bończyk to znany polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Największą popularność przyniosła mu rola Wiktora w serialu "Adam i Ewa". Bończyk nie ukrywa, że był to dla niego wyjątkowo intensywny czas. "Na co dzień jestem introwertykiem - co nie zmienia faktu, że scena i granie sprawiają mi ogromną przyjemność. Ale wtedy kompletnie nie byłem przygotowany na bycie obserwowanym w sklepie, na ulicy, na liczne wywiady i konieczność ciągłej ekspozycji. Nie przeszedłem tego najlepiej" - mówił w wywiadzie z Aleksandrą Czajkowską. W tej samej rozmowie aktor otworzył się również na temat depresji. Bończyk od 20 lat zmaga się z tą podstępną chorobą. Jak radzi sobie na co dzień?

Jacek Bończyk o zmaganiach z depresją. "Ludzie rezygnowali ze współpracy ze mną"

Aktor przyznał, że to właśnie praca pomogła mu przetrwać trudniejsze chwile. "Gdybym nie miał planów, kolejnych projektów, rzeczy, które sobie wyobrażam, dawno by mnie tu nie było. Praca jest dla mnie pewnego rodzaju tratwą ratunkową. Sposobem" - tłumaczył. Aktor zdradził, że od wielu lat nie miał żadnego poważnego załamania. To efekty terapii i farmakologii. "Wiem, że wcześniejsze próby odstawienia leków kończyły się gwałtownym spadkiem formy. Kiedyś pani doktor, zapytana przeze mnie po raz kolejny, czy tak już będzie zawsze, odpowiedziała: 'Ludzie biorą leki na cukrzycę, na nadciśnienie, a pan bierze takie, które panu pomagają funkcjonować. Dzięki temu działa pan zupełnie normalnie'. I dałem się przekonać" - opowiadał

W tej samej rozmowie Bończyk zdradził, że początki choroby były wyjątkowo trudne. Kiedy zaczynał mówić o swoich problemach, często tracił pracę. "20 lat temu zdarzało się, że ludzie rezygnowali ze współpracy ze mną, a nawet gdy ktoś zapowiadał, że zamierza ze mną współpracować, często spotykał się z pytaniem: 'A w jakiej Boni jest teraz formie?'. Przeżyłem to" - wspominał.

Jacek Bończyk opowiedział o małżeństwie z Olgą Bończyk. To wtedy nauczył się strzec swojej prywatności

Aktor rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Jego pierwsze małżeństwo z Olgą Bończyk było dosyć medialne. W pewnym momencie zainteresowanie tabloidów było tak duże, że Bończyk musiał coś z tym zrobić. "Wiele spraw zaczęło się w czasie mojego pierwszego małżeństwa. (...) Wtedy rzeczywiście wszyscy nam mówili: 'Powinniście być w mediach' - sesje zdjęciowe, artykuły... Twierdzili, że złapaliśmy Pana Boga za pięty. Tylko że ja bardzo szybko poczułem dyskomfort. Na początku dałem się trochę przekonać - jedna z sesji odbyła się nawet w naszym domu. Później postawiłem stanowcze weto, co już nie spodobało się producentom ani wydawcom" - mówił. Dziś aktor jest w szczęśliwym związku z Klementyną Umer.