Anthony Hopkins to jeden z najbardziej znanych aktorów w Hollywood. Nie wszyscy wiedzą, że 88-latek przez lata zmagał się z chorobą alkoholową. Od 50 lat Hopkins pozostaje trzeźwy. 29 grudnia na jego instagramowym profilu pojawiło się wyjątkowe nagranie, w którym złożył noworoczne życzenia swoim fanom i wrócił wspomnieniami do trudnego momentu w swoim życiu.

Anthony Hopkins apeluje do swoich fanów. "Wybierajcie życie, a nie jego przeciwieństwo"

- No i jesteśmy. Nadchodzi kolejny szczęśliwy nowy rok - pełen radości, zabawy i całego tego dobra. Życzę więc wam wszystkim wspaniałego czasu i gratuluję dotarcia do kolejnego roku życia - żartował we wstępie Hopkins. Następnie podzielił się gorzką refleksją na temat swojej przeszłości. - Mój jedyny problem polegał na tym, że ja miałem kiedyś "za dobrze". Dokładnie 50 lat temu o mało nie zginąłem. Prowadziłem samochód kompletnie pijany, w zupełnym zaniku świadomości. Tak po prostu było. Wtedy zrozumiałem, że ta "dobra zabawa" przestała być zabawą. To się nazywało "alkoholizm" - mówił. Następnie zaapelował do wszystkich swoich odbiorców, którzy być może zmagają się z podobnym problemem. - Zwróćcie na to uwagę. Zadbajcie o siebie. Życie naprawdę może być dużo lepsze. Dostałem pomoc, przestałem pić i 50 lat temu ten koszmar się skończył. Nie chcę nikomu psuć nastroju, po prostu życzę wam dobrze. Wybierajcie życie, a nie jego przeciwieństwo. Życie, życie, jeszcze więcej życia - mówił.

Na koniec aktor zdradził, że za dwa dni kończy 88 lat. - Może jednak zrobiłem coś dobrze, nie wiem - zażartował. - Szczęśliwego Nowego Roku i szczęśliwego, szczęśliwego życia - dodał na koniec.

Anthony Hopkins poruszył internautów. "Prawdziwa legenda! Podziwiam"

Szczere wyznanie aktora wywołało ogromne poruszenie. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wyrażali swój podziw i dziękowali Hopkinsowi za taką otwartość. "Gratulacje! Inni powinni brać z ciebie przykład", "Dziękujemy za to świadectwo. Cieszymy się, że wciąż z nami jesteś, Anthony!", "Przeszedłeś niesamowitą drogę. Jesteś inspiracją dla wielu osób" - czytamy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990,

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880,

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.