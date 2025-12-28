W grudniu 2018 roku polskie media straciły jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd telewizji - Agnieszkę Dymecką. Tej zimy mija już siedem lat od jej nagłej śmierci, która do dziś budzi wiele niejasności.

Agnieszka Dymecka związała karierę z Telewizją Polska. Zaczynała w Polskim Radiu

Swoją przygodę z mediami Dymecka rozpoczęła w Programie Pierwszym Polskiego Radia, angażując się w realizacje tak znanych audycji, jak "Cztery pory roku" czy "Lato z Radiem" jeszcze w latach 90. Od 2007 roku była związana z TVP Info, gdzie wkrótce objęła kierownictwo nad Redakcją Pogody. Pracowała z wieloma znanymi i cenionymi osobami ze świata mediów w tym m.in. z Katarzyną Ciepielewską i Ziemowitem Pędziwiatrem.

W wywiadzie dla "Angory" Dymecka ciepło wspominała tamte czasy. "Proponowano mi, abym również stanęła przed kamerą, ale podziękowałam. Uznałam, że ten etap pracy mam już za sobą. Wolałam budować zespół. Po kilku miesiącach powołano do życia Redakcję Pogody pod moim kierownictwem. Nagle stałam się szefową, ale myślę, że dobrze sobie z tym poradziłam" - wyznała.

Agnieszka Dymecka odeszła w wyniku choroby. Do dziś pełne okoliczności jej odejścia owiane są tajemnicą

Ostatnie lata życia Dymeckiej upłynęły w cieniu poważnej, nieujawnionej opinii publicznej choroby. 27 grudnia nadeszły smutne wieści, prezenterka zmarła samotnie w swoim mieszkaniu, a jej ciało zostało odnalezione dopiero jakiś czas od śmierci dzięki czujności sąsiadki, zaniepokojonej wyciem psa. Lekarz określił, że zgon mógł nastąpić około 26 grudnia, a prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci oraz ewentualnego udziału osób trzecich - standardową procedurę w przypadku takich okoliczności.

Choć przyczyny śmierci oficjalnie wiązano z chorobą, wiele okoliczności pozostaje niewyjaśnionych. Śmierć Dymeckiej wciąż wywołuje emocje wśród dawnych współpracowników i fanów, którzy pamiętają ją jako pełną pasji gwiazdę telewizji publicznej, która swoim profesjonalizmem już na zawsze zapisała się w jej historię.