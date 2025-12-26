Zanim Bożenkę Lubicz zaczęła grać Agnieszka Kaczorowska, w tej roli widzowie poznali inną dziewczynkę. Pierwszą serialową Bożenką była Olivia Sivelli, która trafiła na plan "Klanu" w wieku zaledwie pięciu lat. Choć zapowiadała się na jedną z dziecięcych gwiazd telewizji, jej aktorska kariera zakończyła się niespodziewanie i bardzo szybko.

Grała małą Bożenkę w "Klanie". Po pewnym czasie musiała zrezygnować z kariery telewizyjnej

"Klan", emitowany od 1997 roku, to najdłużej nadawany polski serial obyczajowy. Opowiada historię wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, a jedną z ważnych postaci jest Bożenka - córka Grażyny i Ryśka. Dla wielu widzów twarz tej bohaterki jest nierozerwalnie związana z Agnieszką Kaczorowską, jednak na samym początku było inaczej. To właśnie Olivia Sivelli jako pierwsza wcieliła się w rolę Bożenki Lubicz. Dziecięca popularność otworzyła jej drzwi do kolejnych projektów - pojawiała się w reklamach, produkcjach telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazywało na to, że czeka ją długa kariera w show-biznesie.

Po dwóch latach występów w "Klanie" życie Olivii potoczyło się jednak zupełnie inaczej. Wraz z rodzicami wyjechała do Wielkiej Brytanii, co oznaczało definitywne rozstanie z polskim serialem. Po przeprowadzce Olivia skupiła się na edukacji. Ukończyła University of Liverpool i przez pewien czas próbowała swoich sił w modelingu. Wystąpiła w reklamach, a także w brytyjskiej edycji programu "Top Model", gdzie dotarła do półfinału. Jak później przyznała w wywiadach, udział w show uświadomił jej, że nie chce wiązać przyszłości z tą branżą. Aktualne zdjęcia Olivii Sivelli zobaczycie w naszej galerii:

Olivia Sivelli prowadzi dziś zupełnie inne życie

Choć dla wielu widzów na zawsze pozostanie "pierwszą Bożenką z Klanu", ona sama wybrała zupełnie inną drogę - z dala od kamer, za to w zawodzie, który realnie pomaga innym. Dziś Olivia Sivelli ma 30 lat i mieszka w Wielkiej Brytanii. Pracuje tam jako ratowniczka medyczna w South East Coast Ambulance Service NHS Foundation Trust. W 2021 roku wyszła za mąż i nosi nazwisko Sivelli-Brown.