Małgorzata Biniek zyskała popularność w "Klanie", grając Teresę Drabik, kochankę Jerzego Chojnickiego. Gdy miała zaledwie 22 lata, pojawiła się w roli Mirelli w serialu "Radio Romans". To właśnie na planie tej produkcji poznała Jana Jankowskiego - jedną z największych gwiazd telewizji lat 90. Ich ekranowa miłość szybko przeniosła się do życia prywatnego, a niedługo po zakończeniu zdjęć para stanęła na ślubnym kobiercu. Choć uchodzili za idealne małżeństwo, ich związek nie przetrwał, a aktorka porzuciła dotychczasową profesję. Czym dziś się zajmuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Bursztynowicz po propozycji "TzG" zadzwoniła do Szapołowskiej. Wtem podsumowała Kaczorowską

Małgorzata Biniek po rozwodzie zniknęła z ekranów. Tym zajęła się gwiazda "Radio Romans" i "Klanu"

Rozpad małżeństwa okazał się dla Małgorzaty Biniek bardzo trudnym momentem. Po rozstaniu z Jankowskim jej telefon nagle przestał dzwonić, a propozycje ról całkowicie zniknęły. - Zostałam sama z dwójką całkiem małych jeszcze dzieci, uznałam, że potrzebuję stabilizacji finansowej, a życie wolnego strzelca tego mi nie zapewni. Poszłam więc do pracy w korporacji. Z artystki przekształciłam się w specjalistkę od marketingu internetowego - opowiadała "Faktowi". Aktorka na kilka lat zniknęła z ekranów. Wróciła jedynie epizodycznie - w 2009 roku zagrała w "Pierwszej miłości", później w "Klanie", a w 2018 roku pojawiła się na moment w "Barwach szczęścia".

Małgorzata Biniek zamieniła pasję na zawód. Porzuciła aktorstwo i została coachem

Z czasem Biniek całkowicie się przebranżowiła. Ukończyła studia psychologiczne oraz Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu. Znalazła nową pasję, która stała się jej zawodem. - Specjalizuję się w Przemianie. Zajmuję się coachingiem, pomagając, motywując, wspierając i inspirując do zmian. Sama odbyłam długą wędrówkę, by odnaleźć właściwą ścieżkę i dzisiaj spełniać się w roli coacha, dlatego wiem, że odpowiednio zmotywowani ludzie mogą 'góry przenosić' i skutecznie zmieniać siebie, a co za tym idzie - swój świat" - napisała na blogu "Projekt Przemiana". Obecnie Biniek pracuje głównie zdalnie, co pozwala jej jednocześnie podróżować i realizować pasję fotograficzną. Choć nie powróciła już na stałe do aktorstwa, wydaje się spełniona i zadowolona z nowej drogi, którą obrała po życiowych zawirowaniach. Aktualne zdjęcia Małgorzaty Biniek zobaczycie w naszej galerii:

Małgorzata Biniek zamieniła pasję na zawód. Porzuciła aktorstwo i została coachem Otwórz galerię