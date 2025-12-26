Powrót na stronę główną

Dorota Deląg nagle zniknęła z ekranów. Dziś zajmuje się czymś zupełnie innym
Jeszcze kilkanaście lat temu była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskich seriali. Dziś Dorota Deląg żyje zupełnie inaczej, a jej nowa profesja może naprawdę zaskoczyć.
Dorota Deląg, Paweł Deląg
Paweł Deląg od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Mało kto jednak pamięta, że również jego siostra, Dorota, swego czasu cieszyła się dużą popularnością na ekranie. Choć była jedną z charakterystycznych twarzy polskich seriali sprzed lat, jej kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Czym obecnie zajmuje się Dorota Deląg i jak wygląda?

Siostra Pawła Deląga zmieniła branżę. Tak dziś wygląda życie Doroty Deląg

Dorota Deląg pojawiała się w licznych serialach i programach jeszcze przed 2010 rokiem. Największą rozpoznawalność dała jej rola w hitowym "39 i pół", gdzie partnerowała m.in. Tomaszowi Karolakowi i Darii Widawskiej. Jej ekranowa obecność sprawiła, że szybko wyszła z cienia sławnego brata i sama zaczęła być dobrze kojarzona przez widzów. Po sukcesie "39 i pół" aktorka trafiła również do "Tańca z gwiazdami", a później otrzymała propozycję pracy w telewizji. Jednak z czasem duże role zaczęły trafiać do niej coraz rzadziej. Dorota Deląg podjęła zatem trudną decyzję o zrezygnowaniu z aktorstwa.

Po odejściu od aktorstwa Dorota Deląg wybrała zupełnie inną ścieżkę zawodową i zaczęła prowadzić agencję reklamową. Aktorka przestała się też dzielić swoim życiem prywatnym - nie opowiadała o związku, a po narodzinach córki nie komentowała tego, co się dzieje w jej życiu. Dziś, w wieku 52 lat, była aktorka realizuje się głównie jako trenerka personalna w zakresie wystąpień publicznych i budowania wizerunku. Prowadzi indywidualne szkolenia, które mają pomóc klientom zwiększyć pewność siebie podczas prezentacji, wystąpień przed publicznością czy tworzenia marki osobistej. W jej ofercie znajdują się także mowy motywacyjne oraz zajęcia z autoprezentacji. Choć unika blasku fleszy, Dorota czasem pojawia się na branżowych wydarzeniach wraz z bratem. Na ekran jednak nie wróciła od kilku lat.

Dorota Deląg i jej brat musieli zmierzyć się z odejściem ojca

Rodzeństwo Delągów zawsze było ze sobą bardzo blisko - szczególnie wtedy, gdy jako dzieci musieli zmierzyć się z odejściem ojca. W tamtym czasie mogli opierać się tylko na sobie i niezłomnej mamie, której siłę i poświęcenie wielokrotnie podkreślali w wywiadach. - Jak większość kobiet w latach 80. toczyła codzienny bój o to, byśmy mieli, co jeść, chodzili czysto ubrani i dobrze się uczyli. Nie było jej na pewno łatwo, zwłaszcza że od pewnego momentu wychowywała nas samotnie - wspominał Paweł Deląg. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

