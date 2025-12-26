Paweł Deląg od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Mało kto jednak pamięta, że również jego siostra, Dorota, swego czasu cieszyła się dużą popularnością na ekranie. Choć była jedną z charakterystycznych twarzy polskich seriali sprzed lat, jej kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Czym obecnie zajmuje się Dorota Deląg i jak wygląda?

Siostra Pawła Deląga zmieniła branżę. Tak dziś wygląda życie Doroty Deląg

Dorota Deląg pojawiała się w licznych serialach i programach jeszcze przed 2010 rokiem. Największą rozpoznawalność dała jej rola w hitowym "39 i pół", gdzie partnerowała m.in. Tomaszowi Karolakowi i Darii Widawskiej. Jej ekranowa obecność sprawiła, że szybko wyszła z cienia sławnego brata i sama zaczęła być dobrze kojarzona przez widzów. Po sukcesie "39 i pół" aktorka trafiła również do "Tańca z gwiazdami", a później otrzymała propozycję pracy w telewizji. Jednak z czasem duże role zaczęły trafiać do niej coraz rzadziej. Dorota Deląg podjęła zatem trudną decyzję o zrezygnowaniu z aktorstwa.

Po odejściu od aktorstwa Dorota Deląg wybrała zupełnie inną ścieżkę zawodową i zaczęła prowadzić agencję reklamową. Aktorka przestała się też dzielić swoim życiem prywatnym - nie opowiadała o związku, a po narodzinach córki nie komentowała tego, co się dzieje w jej życiu. Dziś, w wieku 52 lat, była aktorka realizuje się głównie jako trenerka personalna w zakresie wystąpień publicznych i budowania wizerunku. Prowadzi indywidualne szkolenia, które mają pomóc klientom zwiększyć pewność siebie podczas prezentacji, wystąpień przed publicznością czy tworzenia marki osobistej. W jej ofercie znajdują się także mowy motywacyjne oraz zajęcia z autoprezentacji. Choć unika blasku fleszy, Dorota czasem pojawia się na branżowych wydarzeniach wraz z bratem. Na ekran jednak nie wróciła od kilku lat.

Dorota Deląg i jej brat musieli zmierzyć się z odejściem ojca

Rodzeństwo Delągów zawsze było ze sobą bardzo blisko - szczególnie wtedy, gdy jako dzieci musieli zmierzyć się z odejściem ojca. W tamtym czasie mogli opierać się tylko na sobie i niezłomnej mamie, której siłę i poświęcenie wielokrotnie podkreślali w wywiadach. - Jak większość kobiet w latach 80. toczyła codzienny bój o to, byśmy mieli, co jeść, chodzili czysto ubrani i dobrze się uczyli. Nie było jej na pewno łatwo, zwłaszcza że od pewnego momentu wychowywała nas samotnie - wspominał Paweł Deląg.