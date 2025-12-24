Pomimo upływu lat od premiery filmu "Kevin sam w domu", który ukazał się w 1990 roku, każdej zimy ten świąteczny klasyk znów przyciąga przed telewizory wielu widzów. Nie każdy wie jednak, że losy aktorów, którzy stworzyli tę kultową obsadę, potoczyły się bardzo różnie.

"Kevin sam w domu" po latach. Macauley Culkin wyszedł na prostą, a co u filmowych rabusiów?

Najgłośniej przez lata było o Macauleyu Culkinie - odtwórcy roli Kevina, który jeszcze jako dziecko stał się jedną z najpopularniejszych gwiazd kina. Po okresie ogromnej sławy wycofał się z Hollywood, a media coraz częściej pisały o jego problemach z używkami. Dziś wraca do branży na własnych zasadach i okazjonalnie gra w filmach i serialach oraz spełnia się w życiu prywatnym jako partner i ojciec. W 2021 roku Culkin został tatą - jego syn, Dakota, przyszedł na świat 5 kwietnia. W grudniu 2022 roku urodził się drugi syn zakochanych - Carson. Matką chłopca jest aktorka Brenda Song, z którą od lat gwiazdor Kevin tworzy szczęśliwą relację.

Filmowi włamywacze również zapisali się w historii kina. Joe Pesci, czyli niezapomniany Harry, jeszcze przed "Kevinem…" był cenionym aktorem dramatycznym. Po latach sukcesów zaczął ograniczać aktywność zawodową i rzadko pojawia się publicznie, a jego powrót na ekran w 2019 roku w "Irlandczyku" był wydarzeniem samym w sobie. Daniel Stern, ekranowy Marv, pozostał aktywny, ale skupił się także na reżyserii, dubbingu i sztukach wizualnych.

"Kevin sam w domu" - nie wszyscy aktorzy mogą pochwalić się sukcesami. Jedna z gwiazd produkcji została oskarżona o gwałt

Dużą sympatią widzów do dziś cieszy się Catherine O’Hara, filmowa mama Kevina. Jej kariera nie tylko nie zwolniła, ale wręcz nabrała nowego rozpędu - rola w serialu "Schitt’s Creek" przyniosła jej międzynarodowe uznanie i prestiżowe nagrody. Aktorka regularnie pojawia się w kolejnych produkcjach i pozostaje jedną z ikon komedii. Nie wszyscy członkowie obsady pozostali w blasku reflektorów. Devin Ratray, odtwórca roli Buzza, przez lata grywał epizodyczne role, a z czasem znacznie częściej znajdował się w centrum uwagi mediów z powodów pozazawodowych. W 2021 roku aktor został zatrzymany za pobicie partnerki. Na tym jednak nie koniec, bo już niecały rok później został oskarżony o gwałt.

Z kolei Angela Goethals, filmowa siostra Kevina, dość szybko zrezygnowała z aktorstwa i wybrała spokojniejsze życie poza show-biznesem. W pamięci widzów zapisał się także Roberts Blossom, który jako sąsiad Marley stworzył jedną z najbardziej wzruszających postaci filmu. Aktor zmarł w 2011 roku, pozostawiając po sobie role, które wciąż są oglądane przez kolejne pokolenia.