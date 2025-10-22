Mateusz Krzyżanowski, znany szerszej publiczności jako Mini Majk, jest znanym influencerem. Mężczyzna wybił się za sprawą udziału w Ekipie Friza i od tamtej pory cieszy się popularnością w sieci. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie może się pochwalić dużymi zasięgami. Chętnie też bierze udział w wydarzeniach publicznych. Choć zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, to niewielu pewnie wie, jak trudne było jego dzieciństwo. Dramatyczne fakty ujrzały światło dzienne w autobiografii, w której rozlicza się z przeszłością i wyjawia bolesne historie, których doświadczył, będąc dzieckiem. W jednym z ostatnich wywiadów wrócił do tego tematu i nieco opowiedział o młodzieńczych latach.

Zobacz wideo Mini Majk: Chciałem się sprawdzić z kimś większej postury

Mini Majk wyznaje prawdę o traumatycznym przeżyciach. Dzieciństwo spędził w domu dziecka

Mini Majk wyznał, że pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny. W jego domu była obecna przemoc, a także problemy alkoholowe i nieustanne libacje, a jedna z nich miała tragiczny finał. Okazuje się, że jego rodzicie trafili do więzienia, gdzie odsiadywali wyrok za zabójstwo sąsiada. Mini Majk razem z bratem, zostali odseparowani od rodziny i umieszczeni w placówce opiekuńczej. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem infuencer wyznał, że jego matka uderzyła człowieka czajnikiem, co ostatecznie doprowadziło do zgonu. Choć był wtedy jeszcze dzieckiem, to doskonale pamięta skrawki tego dramatycznego wydarzenia.

Tak. Ja to pamiętam jak przez mgłę, że mama wzięła nagrzany czajnik i w niego przywaliła. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, jakoś tak. I trafili do więzienia, mama na pewno była dłużej w więzieniu niż tata

- powiedział. Mini Majk miał zaledwie osiem lat, gdy jego rodzicie wyszli z więzienia. Twierdzi, że czasem odwiedzali go na przepustkach. Niedługo później matka influencera podjęła decyzję o rozstaniu z jego ojcem i ślad po niej zaginął. - Kiedyś mówiła, że przyjedzie, czekałem przed domem dziecka i od tamtej pory jej nie widziałem. Czyli miałem 11 lat i mamę zobaczyłem dopiero na jej pogrzebie - zdradził. - W sensie nie zobaczyłem, byłem na pogrzebie - naprostował. Gdy Mateusz Szymkowiak zapytał celebrytę, czy odwiedza grób matki, ten stanowczo zaprzeczył.

Mini Majk mówi wprost o patologicznej rodzinie. Sam też miał problemy z używkami

Zabójstwo i odsiadka rodziców to nie było jedyne piętno, z jakim zmagał się celebryta. We wspomnianym wywiadzie Mini Majk wyjawił również, że jego dom pełen był alkoholu, libacji i nieprzyjemnych sytuacji. Na pewno nie takich, w jakich powinno przebywać kilkuletnie dziecko. Z jego relacji wynika, że rodzice dopuścili się sporych zaniedbań.

Pochodzę z patologicznej rodziny, nadużywającej alkoholu, a jak jest alkohol, to są libacje, a jak są libacje, to jest agresja i przemoc

- powiedział wprost. Mini Majk otwarcie mówi też o tym, że gdy był już dorosłym mężczyzną, sam zmagał się z uzależnieniem. Nie tylko od alkoholu, ale i od substancji psychoaktywnych. Zdarza się bowiem, że dzieci z dysfunkcyjnych rodzin powielają schematy rodziców. Jak sam opowiadał, przygoda z alkoholem zaczęła się niewinnie. Dziś jednak deklaruje, że to co złe jest już za nim, a siebie określa jako całkowitego przeciwnika jakichkolwiek używek.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (TUTAJ).

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. (TUTAJ).

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.