Maryla Rodowicz to legenda polskiej muzyki, której twórczość zna i uwielbia wiele pokoleń. Trudno znaleźć osobę, która choć raz nie usłyszała jej piosenki. Artystka nie zamierza zwalniać tempa ani znikać z estrady. Wręcz przeciwnie. Piosenkarka regularnie koncertuje. Ostatnio wyznała w mediach społecznościowych, gdzie najczęściej śpiewa. Okazało się, że bardzo rzadko występuje w pewnej części Polski.

Maryla Rodowicz nie ma tam fanów? Nie do wiary, do jakich wniosków doszła

Maryla Rodowicz aktywnie działa w mediach społecznościowych. Piosenkarka podzieliła się przemyśleniami związanymi z koncertami. Gwiazda przyznała, że szczególne wsparcie od swoich fanów czuje na południu Polski, w takich miastach jak Kraków, Śląsk czy Wielkopolska. Zastanawiała się natomiast nad mniejszym zaangażowaniem fanów na wschodzie kraju, sugerując, że może tam po prostu jest ich mniej. "Grałam w klubie Studio, a po koncercie jeszcze musi być chwila dla fanów. Ciekawe, że mam takie duże grupy fanów na południu Polski - Kraków, Śląsk Wielkopolska, a na wschodzie fani się nie ujawniają. Może ich tam nie ma" - napisała na Instagramie. Fani z różnych części Polski od razu się uaktywnili. "Oczywiście w warmińsko-mazurskim też ma pani wiernego fana, czyli mnie. Pozdrawiam serdecznie", "Krosno zgłasza się. Pozdrawiamy ze wschodu pani Marylo", "Wielkopolska zawsze z panią całym sercem!", "Południowy wschód pozdrawia" - czytamy w komentarzach.

Maryla Rodowicz o życiu singielki. Co za słowa!

Maryla Rodowicz od dłuższego czasu prowadzi życie singielki. Piosenkarka od czterech lat jest rozwódką. W 2021 roku oficjalnie zakończyła małżeństwo z Andrzejem Dużyńskim. O tym, jak się z tym czuje, opowiedziała w wywiadzie dla portalu Pomponik. Okazuje się, że życie singielki bardzo jej służy. Co więcej, stara się czerpać z życia pełnymi garściami. Oprócz tego cały czas, którym dysponuje, może poświęcić na muzykę. "Świetnie! Jaki to jest komfort, że siedzę sama. Mogę się w 100 proc. skoncentrować na muzyce" - stwierdziła Rodowicz. ZOBACZ TEŻ: Dramatyczna sytuacja Katarzyny Gaertner. Poruszona Rodowicz zabrała głos. "Miała pięć wylewów"