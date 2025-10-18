Arkadiusza Jakubika nie trzeba nikomu przedstawiać. Znany polski aktor występował w największych kinowych hitach. Jego ukochaną jest Agnieszka Matysiak. Para ma dwóch synów 28-letniego Jakuba oraz 25-letniego Jana. Jakubik dzieli się swoim codziennym życiem z użytkownikami mediów społecznościowych. Ostatnio pochwalił się, że był na grzybobraniu.

Arkadiusz Jakubik wybrał się na grzyby. Pokazał, co udało mu się zerwać

Arkadiusz Jakubik aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim facebookowym profilu zgromadził 65 tysięcy obserwujących. Aktor wyznał swoim fanom, że ostatnio wybrał się na grzybobranie. Niestety, w lesie nic nie znalazł. Prawdziwy okaz czekał na niego pod domem. Jakubik opublikował zdjęcie. "W lesie nic. A dzisiaj taaakiego grzyba pod domem znalazłem. Trochę ślimaki napoczęły, ale co tam, będzie pyszny sos do obiadu" - czytamy pod fotografią. "Jak ślimaki są jeszcze w środku, to nie trzeba dodawać już mięska", "Robaki to samo biało, więc samo zdrowie. Życzę smacznego", "Pozdrowionka dla pana aktora! Grzyb olaboga!", "Brawo, kawał grzyba" - pisali fani, którym zebrało się na żarty. Byliście już na grzybobraniu?

Syn Arkadiusza Jakubika poszedł w jego ślady. Ma na koncie wiele sukcesów

Arkadiusz Jakubik doczekał się dwóch synów. Jakub Jakubik postanowił zostać reżyserem. Z kolei Jan Jakubik zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z aktorstwem. Jego tata wielokrotnie podkreślał, że nie namawiał synów do obrania drogi, którą on wybrał. Oferował jednak swoje wsparcie. "Powiedziałem mu, że jeśli tak czuje, to musi spróbować, żeby nigdy potem nie żałował, że tego nie zrobił. Dostał się za pierwszym razem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oni byli szczęśliwi, żeby spełniali się w tym, co robią" - zdradził Arkadiusz Jakubik w rozmowie z magazynem "Viva!". Jan Jakubik zadebiutował w serialu "Na Wspólnej". Grał również w "Szatanie z siódmej klasy", "Domu złym", "Weselu" czy "Wiedźminie". ZOBACZ TEŻ: Arkadiusz Jakubik wykupił kwaterę na cmentarzu. Skłoniło go do tego zachowanie proboszcza. "Ostatnia stacja"