Stan Borys to dosłownie legenda polskiej sceny muzycznej. Raczej trudno byłoby znaleźć osobę, która nie znałaby choć jednego jego wielkiego przeboju. Muzyk na przestrzeni lat wypromował kilka hitów, które swoją ponadczasowością mogą zachwycić różne pokolenia. Wiecie jakie imię i nazwisko tak naprawdę nosi muzyk? Swój pseudonim artystyczny wymyślił, przenosząc się z zespołu Blackout do Bizonów w 1968 roku.

Stan Borys to pseudonim artystyczny. Jakie jest prawdzie imię i nazwisko muzyka? Sprawdźcie!

Stan Borys urodził się 3 września 1941 roku w Załężu. Choć kształcił się w technikum rolniczo-budowlanym to już jako nastolatek chętnie uczęszczał na zajęcia do domu kultury. Działalność artystyczną rozpoczął w 1958 roku. Był rekwizytorem w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Później zagrał też kilka epizodycznych ról. Muzyką, a konkretnie śpiewem, zainteresował się siedem lat później. Tym samym rozpoczął współpracę z Tadeuszem Nalepą. W 1965 roku we dwóch założyli zespół o nazwie Blackout. Po dwóch latach opuścił jednak grupę i przeszedł do formacji Bizony.

To właśnie wtedy zrezygnował z posługiwania się imieniem i nazwiskiem i wpadł na pomysł pseudonimu Stan Borys. Z jakich danych personalnych zrezygnował? Formalnie muzyk nazywa się Stanisław Guzek. Okazuje się, że dołączenie do zespołu niosło za sobą pewien warunek. Otóż artysta chciał, aby w nazwie widniało jego nazwisko. Pozostali członkowie zgodzili się na tę propozycję, jednak wyjaśnili koledze po fachu, że potrzebują nazwy, która będzie bardziej rock'n'rollowa. W ten sposób powstało "Stan Borys i Bizony". To właśnie od tamtego momentu muzyk zamienił swoje imię i nazwisko na rzecz pseudonimu, z którego do dziś kojarzą go tłumy. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać w naszej sondzie!

Stan Borys po zespołach rozkręcił karierę solową. Długo też mieszkał za granicą

Stan Borys nie zagrzał jednak długo miejsca w zespole. Już w 1969 roku rozpoczął karierę solową i pracę nad albumem. Nieco później światło dzienne ujrzały jego największe hity, do których możemy zaliczyć m.in. "Jaskółkę uwięzioną", "Annę", "Spacer dziką plażą" czy "Wiatr od Klimczoka". Prywatnie Stan Borys z pierwszą żoną ma córkę Patrycję. Jego drugą małżonką była Agata Pilitowska, a obecnie jest w nieformalnym związku z Anną Maleady. Od 1975 do 2004 roku muzyk mieszkał za granicą w Chicago, Toronto i Las Vegas, a od 2020 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas temu mierzył się również z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku miał udar mózgu, a dwa lata później przeszedł zawał serca. Zdjęcia muzyka znajdziecie w nasze galerii.

