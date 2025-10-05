W mediach społecznościowych udostępniono przykrą wiadomość. Nie żyje Sergiusz Hieronimczak. Mężczyzna był znanym i szanowanym kucharzem z Poznania. Szerszej publiczności dał się poznać w programie telewizyjnym. W 2015 roku został finalistą formatu "Top Chef". W sieci pojawiły się poruszające wpisy i głosy bliskich zmarłego.

Nie żyje finalista programu "Top Chef". Był znanym szefem kuchni

Smutna informacja o śmierci Sergiusza Hieronimczaka przekazała rodzina za pomocą Facebooka. "Z głębokim żalem informujemy że dnia dzisiejszego nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz od nas odszedł. O dniu pogrzebu poinformujemy na dniach" - napisano. O śmierci szefa kuchni poinformował również branżowy portal Papaja.pl. "Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz Kolega z branży i Przyjaciel Sergiusz Hieronimczak. O dacie i miejscu ostatniego pożegnania poinformujemy w najbliższych dniach" - czytamy. Fani oraz osoby, które znały zmarłego, wyraziły swój żal i przekazały kondolencje bliskim. "Z ogromnym smutkiem to czytam. Kondolencje dla rodziny i bliskich. Dziękuje za wpis", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Współczucia dla rodziny, wspaniały człowiek współpracowałam przez krótki czas z nim i wspominam to bardzo miło", "Sergio... jedyny, który odwiedzał mnie w mojej restauracji. Zawsze serdeczny i pomocny. Bardzo mi przykro", "Teraz gotujesz do Aniołów! Do zobaczenia kiedyś Sergiusz. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Kim był Sergiusz Hieronimczak?

Sergiusz Hieronimczak, z wykształcenia politolog, porzucił karierę w tej dziedzinie, aby całkowicie poświęcić się gotowaniu. Przez prawie 10 lat zdobywał doświadczenie w Londynie, pracując w renomowanych restauracjach, takich jak Mandarin Oriental i Wyndham Grand na Chelsea Harbour. Ukończył także prestiżową szkołę kulinarną Westminster Kingsway College. W programie "Top Chef" wystąpił w 2015 roku.