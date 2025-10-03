Agnieszka Krukówna przez wiele lat była rozchwytywaną aktorką. Ukończyła szkołę teatralną w Warszawie i wiązała przyszłość z tym zawodem. Wierni fani kojarzą ją przede wszystkim z roli Maryśki w "Bożej podszewce" czy z "Farby", gdzie zagrała nowoczesną, bezpruderyjną dziewczynę. Kobieta wystąpiła również w "Fuksie", "Jance" i wielu innych produkcjach filmowych. Życie aktorki nabrało innego tempa w 2023 roku. Wówczas w jednym z wywiadów zapowiedziała koniec kariery. Okazało się, że już nigdy nie pojawi się na szklanym ekranie. Obecnie Krukówna ma zupełnie inne zajęcie. Mało kto się tego spodziewał.

Agnieszka Krukówna porzuciła aktorstwo. Dziś ma inne zajęcie

Agnieszka Krukówna obecnie mieszka w Mikołowie na Śląsku. Była aktorka związała się z przedsiębiorstwem, a jego prezesem jest jej tata. Firma zajmuje się głównie termoformowaniem tworzyw sztucznych. Oferuje projektowanie, produkcję form i wytwarzanie gotowych elementów. Firma działa także w obszarze recyklingu. Co ciekawe, Krukówna jest wspólniczką przedsiębiorstwa. Pełni również rolę prokurentki i posiada część udziałów. "Fakt" potwierdził, że Agnieszka Krukówna rzeczywiście pracuje w spółce. W rozmowie telefonicznej z sekretariatem firmy przekazano, że "w najbliższym czasie nie będzie jej w firmie". Jesteście zaskoczeni, że Agnieszka Krukówna ma taką pracę?

Agnieszka Krukówna zrezygnowała z występowania w produkcjach. Tak to oznajmiła

Jedna z ostatnich ról Agnieszki Krukównej była w głośnym filmie "25 lat niewinności". - Bardzo dobrze wspominam dziś naszą współpracę - mówił wówczas Jan Holubek, reżyser filmu. Jednak nikt nie spodziewał się, że będzie to ostatnia rola kobiety. Wszystko wyjaśniło się po doniesieniach Wirtualnej Polski, gdy aktorka postawiła sprawę jasno. - Nie ma i nigdy już nie będzie mnie w żadnej obsadzie - odparła krótko w 2023 roku. Zapytana o powód takiej decyzji, nie udzieliła odpowiedzi.