Agnieszka Krukówna przez wiele lat była rozchwytywaną aktorką. Ukończyła szkołę teatralną w Warszawie i wiązała przyszłość z tym zawodem. Wierni fani kojarzą ją przede wszystkim z roli Maryśki w "Bożej podszewce" czy z "Farby", gdzie zagrała nowoczesną, bezpruderyjną dziewczynę. Kobieta wystąpiła również w "Fuksie", "Jance" i wielu innych produkcjach filmowych. Życie aktorki nabrało innego tempa w 2023 roku. Wówczas w jednym z wywiadów zapowiedziała koniec kariery. Okazało się, że już nigdy nie pojawi się na szklanym ekranie. Obecnie Krukówna ma zupełnie inne zajęcie. Mało kto się tego spodziewał.
Agnieszka Krukówna obecnie mieszka w Mikołowie na Śląsku. Była aktorka związała się z przedsiębiorstwem, a jego prezesem jest jej tata. Firma zajmuje się głównie termoformowaniem tworzyw sztucznych. Oferuje projektowanie, produkcję form i wytwarzanie gotowych elementów. Firma działa także w obszarze recyklingu. Co ciekawe, Krukówna jest wspólniczką przedsiębiorstwa. Pełni również rolę prokurentki i posiada część udziałów. "Fakt" potwierdził, że Agnieszka Krukówna rzeczywiście pracuje w spółce. W rozmowie telefonicznej z sekretariatem firmy przekazano, że "w najbliższym czasie nie będzie jej w firmie". Jesteście zaskoczeni, że Agnieszka Krukówna ma taką pracę?
Jedna z ostatnich ról Agnieszki Krukównej była w głośnym filmie "25 lat niewinności". - Bardzo dobrze wspominam dziś naszą współpracę - mówił wówczas Jan Holubek, reżyser filmu. Jednak nikt nie spodziewał się, że będzie to ostatnia rola kobiety. Wszystko wyjaśniło się po doniesieniach Wirtualnej Polski, gdy aktorka postawiła sprawę jasno. - Nie ma i nigdy już nie będzie mnie w żadnej obsadzie - odparła krótko w 2023 roku. Zapytana o powód takiej decyzji, nie udzieliła odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Zagrała u Spielberga, miała szansę na wielką karierę. Agnieszka Krukówna wpada w sidła nałogu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!