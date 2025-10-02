Piotr Polk, znany przede wszystkim z roli komendanta Oresta Możejki w serialu "Ojciec Mateusz", od lat cieszy się sympatią widzów i rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Okazuje się jednak, że aktor ma bardzo interesujące powiązania rodzinne - jego pasierbicą jest znana posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Gajewska.
Choć Piotr Polk pojawia się regularnie na ekranach telewizorów, sam unika medialnego szumu. Przez lata wcielał się w różne role - m.in. Ryszarda Majewskiego w "Samym Życiu" czy komendanta Możejkę w "Ojcu Mateuszu". Mimo popularności, rzadko udziela wywiadów i niechętnie mówi o życiu osobistym.
Aktor ma za sobą dwa rozwody. Jego obecną żoną jest Joanna Gajewska, która wcześniej była jego menadżerką. Para pobrała się w 2015 roku, a ślub odbył się z dala od mediów. Dzięki temu zyskał również dwie pasierbice - córki Joanny z poprzedniego związku. Jedną z pasierbic Polka jest Aleksandra Gajewska - aktywna polityczka, która obecnie zasiada w Sejmie X kadencji. Urodziła się 22 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Karierę polityczną rozpoczęła bardzo wcześnie. Zaangażowana w sprawy społeczne, od lat działa na rzecz czystego powietrza, lepszej infrastruktury miejskiej, żłobków i przedszkoli. Była rzeczniczką prasową Rafała Trzaskowskiego i współtworzyła jego kampanię prezydencką w Warszawie. Od 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Aleksandra Gajewska jest mamą - jej syn Aleksander przyszedł na świat w 2019 roku.
Piotr Polk nigdy nie doczekał się biologicznych dzieci, co w wywiadach komentował z dużym emocjonalnym zaangażowaniem. - Brak mi dzieci z mojej krwi, które by mi towarzyszyły do końca życia. To uczucie nachodzi mnie czasem na ulicy, kiedy widzę ojca, który gra z synem w piłkę. Albo kupuje mu lody. I wkurza mnie zachowanie facetów, którzy nie mają cierpliwości do swoich dzieci. Myślę: "chłopie, nie wiesz, jaki masz skarb". Za taki skarb warto oddać wszystkie pieniądze - powiedział.
