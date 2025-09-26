Powrót na stronę główną
Podbiła serca widzów w "Świecie według Kiepskich". Zaskakujące, czym teraz zajmuje się siostra Boczka
Dominika Kurdziel przez lata była kojarzona ze swoją charakterystyczną rolą w "Świecie według Kiepskich". Mało kto wie, czym aktualnie zajmuje się artystka. 25 września 2025 roku skończyła 48 lat.
Dominika Kurdziel
Dominika Kurdziel podbiła przed laty serca polskich telewidzów, wcielając się m.in. w rolę siostry Boczka w kultowym "Świecie według Kiepskich". Od 1999 do 2007 roku artystka pojawiła się w kilkunastu odcinkach serialu, zyskując przy tym sporą rozpoznawalność. Kurdziel ostatecznie zniknęła jednak z telewizji i odsunęła się od blasku fleszy. Tym aktualnie się zajmuje.

Dominika Kurdziel zasłynęła w telewizji m.in. jako Wioletka Boczek. Wiadomo, dlaczego zniknęła z ekranów

Oprócz występów w "Świecie według Kiepskich" Kurdziel pracowała także na przestrzeni lat jako producent muzyczny w programie "Szymon Majewski Show" oraz przy wydawaniu i reżyserii m.in. "Baru u Danuśki", "Mamy cię" czy "Mój pierwszy raz". Artystka działała w mediach i rozrywce nieprzypadkowo, gdyż ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Krakowie oraz jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Kurdziel nie udziela się już jednak w telewizji. O swojej decyzji związanej z odejściem z pracy w mediach, opowiedziała w wywiadzie dla Plejady w 2022 roku. 

- Praca w telewizji to bardzo intensywne życie, to ciągłe działanie pod presją czasu, ciągłe poddawanie się ocenom przełożonych. (...) Doszło do tego, że przez okres trzech miesięcy nie miałam jednego dnia wolnego - wyznała artystka. - Przyszedł moment, że te wysokie obroty przestały mnie cieszyć. Poczułam, że telewizja już mnie nie cieszy (...). Postanowiłam wyhamować, znaleźć jakąś przystań, potrzebowałam uczucia stabilizacji i spokoju. Zakończyłam pracę w telewizji, skończyłam z koncertami wyjazdowymi, przeprowadziłam się do Gdyni - ujawniła w rozmowie w Kurdziel.

Dominika Kurdziel pracuje w teatrze. Artystka pomaga innym rozwijać umiejętności wokalne

Jak wyjawiła w tym samym wywiadzie Kurdziel, aktualnie ma pracować w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To właśnie w nim zajęła się współpracą z aktorami, przy doskonaleniu ich umiejętności wokalnych. - W teatrze pracuję do dziś, pomagam aktorom przygotować się wokalnie do spektakli i dbam o ich kondycję wokalną. Oprócz tego, jak już wspominałam, prowadzę szkołę artystyczną "3 City Voices", w której mogę się dzielić całym swoim muzyczno-telewizyjnym doświadczeniem z młodymi ludźmi - opowiedziała artystka. - W wolnym czasie chodzę sobie po plaży z moim piesiem Tosią i uśmiecham się do życia. Jestem spokojna i szczęśliwa - dodała na koniec Kurdziel.

