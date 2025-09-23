Grzegorz Markowski przez lata stronił od medialnych sensacji związanych z życiem prywatnym. Od ponad 50 lat jest w związku małżeńskim z Krystyną, byłą tancerką, z którą doczekał się córki - Patrycji Markowskiej. W 2006 roku na jaw wyszła informacja, że piosenkarka ma przyrodniego brata. To właśnie ona ujawniła tę informację na łamach tabloidu "Fakt", choć nie podała zbyt wielu szczegółów. Media szybko podjęły temat i rozpoczęły poszukiwania tajemniczego syna byłego wokalisty zespołu Perfect. Dziennikarze ustalili, że nieślubnym synem muzyka jest Piotr, dziś niemal 60-letni mężczyzna. W rozmowie z prasą przyznał, że kontakt z ojcem jest sporadyczny i ogranicza się głównie do telefonów. Kim jest jego matka?

Grzegorz Markowski ma nieślubnego syna z kobietą, której nie kochał. "Czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości?"

Z biegiem czasu głos w sprawie zabrał sam Markowski. W rozmowie z magazynem "Twoje Imperium" potwierdził, że jako nastolatek został ojcem i że jego związek z matką Piotra był krótki i burzliwy. "W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal, bo wszystko to działo się w moim rodzinnym mieście, niewielkim Józefowie pod Warszawą. Miasteczko wprost huczało od plotek. Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej. Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości?" - wyznał wokalista.

Artysta podkreślił, że nie ukrywał istnienia syna przed rodziną. Utrzymywał również kontakt z matką chłopca, ale relacja ta zakończyła się definitywnie po tym, jak Piotr ukończył studia, a obowiązek alimentacyjny przestał obowiązywać.

Kim jest matka nieślubnego syna Grzegorza Markowskiego?

Z informacji, do których dotarł "Fakt", wynika, że matka Piotra była sąsiadką Markowskiego z Józefowa. Prowadziła lokalny sklep, a cała historia ich młodzieńczej relacji stała się lokalną sensacją. Dziś kobieta nie chce rozmawiać o przeszłości, i jak twierdzą źródła, nie ma najlepszego zdania o dawnym partnerze.