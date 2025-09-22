Produkty marki Dr Irena Eris są bardzo dobrze znane na rynku kosmetycznym i są popularne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała jeszcze na początku lat 80., kiedy Irena Eris, założycielka kosmetycznego imperium, ręcznie produkowała kremy, zaczynając od malutkiego przedsiębiorstwa. Dziś należy do grona najbogatszych Polek, a jej fortuna przez magazyn "Forbes" jest szacowana na 609 milionów złotych. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoich początkach i o sekrecie dobrze prosperującego biznesu. W czym tkwi sekret dr Ireny Eris, który pozwolił jej podbić kosmetyczny rynek?
Dr Irena Eris w najnowszym wywiadzie z Plejadą opowiedziała, jakie były początki tworzenia jej kosmetycznego imperium. Marzyła o tym, aby zostać lekarką i zdawała na medycynę, ale ostatecznie nie udało się jej dostać na upragnione studia, co było zaskoczeniem zarówno dla niej, jak i jej bliskich. "To była wielka tragedia dla mnie i wielkie zaskoczenie, zresztą nie tylko dla mnie, ale również dla mojego otoczenia. Później postanowiłam przetrwać na farmacji rok i za rok zdawać, ale jak weszłam w farmację, zobaczyłam, czego się tam uczę, jaka to jest wspaniała nauka, wspaniała dziedzina, tak obszerna wielka anatomia, fizjologia, patofizjologia, technologia leków - naprawdę wiele tych przedmiotów" - opowiedziała. Założycielka kosmetycznego imperium podkreśliła, że zawsze chciała być w życiu niezależna i ciągle się rozwijała, i właśnie to skłoniło ją do decyzji o rozpoczęciu prywatnego biznesu. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie i obroniła doktorat na berlińskim Uniwersytecie Humboldtów. Kiedy praca na etacie nie sprawiała jej satysfakcji, podjęła działania w kierunku rozwoju własnej działalności.
Nie znalazłam satysfakcji w pracy na państwowej posadzie i wtedy postanowiłam robić biznes, ale nie wiedziałam, co to znaczy, więc uczyłam się tego na bieżąco. Na szczęście zaczynałam od jednoosobowej firmy, więc nie było wtedy wiele do stracenia, i rzeczywiście ta nauka bardzo szybko postępowała. Wyciągałam wnioski, ale wiedziałam, co ja chcę robić i wiedziałam, jak to trzeba robić
"Czasy były niesprzyjające, natomiast miałam marzenia, żeby mieć małe laboratorium, gdzie będę mogła realizować to, co sama chcę robić w najlepszy sposób, jak chcę, do końca swojego życia zawodowego. Koniec. To były wtedy moje marzenia" - wyznała w rozmowie z Plejadą.
Dr Irena Eris w rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała także o tym, że według niej ważna jest przyjaźń między kobietami w biznesie i jest to jedna z wartości, która powinna przyświecać w życiu każdemu człowiekowi. Podzieliła się także swoimi radami odnośnie do prowadzenia biznesu.
Na pewno potrzebna jest odwaga. Odwaga jest bardzo ważna, ale też chęć ryzyka, oczywiście nie zero-jedynkowego, bo własny biznes to jest ciężka praca, ale również trzeba wiedzieć, co się chce robić.
"Nie wystarczy powiedzieć 'robię biznes' i wziąć pierwszą lepszą dziedzinę. Trzeba się realizować w tych dziedzinach, w których czujemy się specjalistami, w których widzimy przyszłość, wiemy, jak zaaranżować tę naszą działalność i jak ją poprowadzić. To nie jest takie proste. To, co robimy, musi być potrzebne ludziom. Trzeba robić to dobrze, z przekonaniem z zaangażowaniem i wtedy wyjdzie" - podsumowała.
