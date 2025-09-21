21 września Magda Steczkowska obchodzi swoje 50. urodziny. Dla siostry Justyny Steczkowskiej to moment podsumowań, a tych ma naprawdę wiele, bo może mówić nie tylko o sukcesach zawodowych, ale i o szczęściu w życiu prywatnym. U jej boku od ponad trzech dekad trwa Piotr Królik - mąż, przyjaciel i ojciec ich trójki dzieci.

Magda Steczkowska świętuje 50. urodziny. Od lat jest wierna jednej miłości

Przyszli zakochani poznali się w latach 90., kiedy dołączyli do zespołu Maryli Rodowicz. Piotr Królik grał na perkusji, a Magda Steczkowska śpiewała w chórkach - i wcale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dopiero wspólne trasy koncertowe sprawiły, że między nimi pojawiło się uczucie, które szybko przerodziło się w trwały związek. 22 września 2001 roku Magda i Piotr stanęli na ślubnym kobiercu. Piosenkarka wystąpiła wtedy w sukni od siostry oraz w koralach mamy. Na kilka godzin przed uroczystością podjęła spontaniczną decyzję o ścięciu włosów - dziś sama wspomina to z uśmiechem, bo właśnie krótka fryzura stała się jej znakiem rozpoznawczym. "20 lat temu, w pożyczonej sukience od Jusi, w pięknych bursztynach od Mamy, obcinając włosy na krótko na kilka godzin przed ceremonią, czym wprawiłam w osłupienie wszystkich gości, w makijażu, który sama sobie zrobiłam w kuchni u szwagierki, powiedziałam TAK najcudowniejszemu mężczyźnie na świecie! Dziękuję Kochanie za te wszystkie, wspólne lata. Chcę więcej" - wspominała gwiazda jakiś czas temu na Instagramie.

Dziś małżonkowie wychowują trójkę dzieci, które są ich największą dumą i szczęściem. Przy okazji Steczkowska cieszy się opinią jednej z najbardziej rodzinnych gwiazd. Niewiele osób jednak wie, że wokalistka w związku z niemałym podobieństwem wielokrotnie słyszała porównania do Agaty Kornhauser-Dudy. W jednym z wywiadów Steczkowska wyjawiła, jak się z tym czuje. - Pani prezydentowa jest piękną kobietą, więc takiego porównania sobie życzę - mówiła wokalistka w rozmowie z Wideoportalem.