Katarzyna Butowtt stała się jedną z ikon modelingu XX wieku. Szczytem jej kariery były lata 90., gdy pojawiała się w wielu reklamach, co sprawiło, że zyskała miano "królowej polskiej reklamy". Modelka postanowiła jednak nieco wycofać się z show-biznesu, choć co jakiś czas możemy ją zobaczyć na wybiegu, jak i branżowych wydarzeniach. W najnowszym wywiadzie postanowiła opowiedzieć o dramacie, jaki przechodziła.

Katarzyna Butowtt w poruszającym wywiadzie. To ją spotkało w domu rodzinnym

Modelka rozpoczynała pracę w branży już jako dziecko. Po latach w rozmowie z "Vivą!" postanowiła wrócić do czasów dzieciństwa i wyjawiła szokującą prawdę. Okazuje się, że jej ojciec stosował wobec niej przemoc - zarówno psychiczną, jak i fizyczną. - Lał mnie za wszystko, za cokolwiek (...). I to już potem mi się tak nałożyło jedno na drugie, że praktycznie z tego powodu jestem takim, wiesz, siłaczem, bo tak wiedziałam od dziecka, że ja nie mogę dać się złamać, nie chciałam dać się złamać - powiedziała Butowtt.

Wyjawiła, że jej matka, zamiast zareagować, martwiła się o to, co powiedzą sąsiedzi. - Jeżeli ktoś cię może upodlić tak strasznie, że ty klęczysz, błagasz, płaczesz, krzyczysz i prosisz, żeby już przestał, a rozkoszna mamusia wchodzi z drugiego pokoju, na lekkim drineczku, i mówi: "Heniek, już przestań, co sąsiedzi powiedzą", no to jak możesz się czuć w tym momencie? No jesteś nikim - stwierdziła Butowtt.

Katarzyna Butowtt prawie zginęła. Wszystko przez rodziców

Gwiazda uznała, że jej rodzice nigdy się tak naprawdę nie kochali, a ona sama jest "owocem niemiłości". Wspomnieniami wróciła do szokującego momentu, gdy ojciec wyszedł z domu po kłótni z matką, a ona postanowiła odkręcić kurek z gazem. - Ojciec wyszedł z domu, trzasnął drzwiami i mama otworzyła po prostu kuchenkę gazową. Nie podłączała tego ognia, tylko odkręciła gaz i trzymała za jedną rękę mnie, za drugą Ankę. My się wyrywałyśmy, płakałyśmy, w ogóle nie rozumiałyśmy całej sytuacji - wspominała Butowtt w wywiadzie z magazynem. Uratował je ojciec, który postanowił wrócić do domu. Modelka zaznaczyła, że traumatyczne doświadczenia pozostawiły trwały ślad na jej psychice. Choć sukcesy pozwoliły jej zbudować wizerunek silnej kobiety, drastyczne wspomnienia cały czas do niej wracają.

