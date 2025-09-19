Twiggy kończy 76 lat. Legenda świata mody pokazała się na nowym zdjęciu

Była drobna, miała krótkie blond włosy i spojrzenie ogromnych oczu podkreślonych kreską eyelinerem. To właśnie taki wizerunek na zawsze zapisał się w historii mody jako symbol lat 60. 19 września Twiggy, a właściwie Lesley Lawson, kończy 76 lat. Choć od jej największych sukcesów minęło pół wieku, wciąż pozostaje ikoną stylu i jedną z najważniejszych postaci świata mody XX wieku. Jej życie zawodowe i prywatne pełne było zwrotów akcji, a ona sama nie raz trafiała na nagłówki gazet.

Od nastolatki z Londynu do symbolu epoki

Twiggy miała zaledwie 16 lat, gdy została dostrzeżona przez fotografa Barry’ego Latagana. To on zrobił jej pierwsze zdjęcia, które obiegły brytyjskie magazyny. Wkrótce stała się "twarzą roku 1966", a jej chłopięca sylwetka, krótka fryzura i charakterystyczny makijaż podbiły świat. Twiggy była zupełnym zaprzeczeniem wcześniejszych kanonów piękna - szczupła, eteryczna, z dziecięcym urokiem, który fascynował projektantów i fotografów. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie: pracowała w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, pozowała dla "Vogue’a" i występowała na wybiegach obok największych nazwisk tamtych czasów. To ona zdefiniowała pojęcie "supermodelki", zanim jeszcze zaczęto go używać.

Miłość, małżeństwa i życie po wybiegach

Twiggy dwukrotnie wychodziła za mąż – po raz pierwszy za aktora Michaela Whitneya, a później za Leigha Lawsona, z którym jest związana do dziś. Pierwsze małżeństwo zakończyło się dramatycznie. Whitney zmagał się z uzależnieniami i zmarł przedwcześnie, pozostawiając ją z córką Carly. Drugie małżeństwo okazało się trwalsze i szczęśliwsze. Choć wycofała się z regularnych występów na wybiegach, wciąż pozostaje aktywna: pracowała jako aktorka teatralna i filmowa, była jurorką w programie "America’s Next Top Model", a jej nazwisko wciąż jest rozpoznawalne w świecie mody. Dziś Twiggy podkreśla, że największym źródłem szczęścia są dla niej rodzina i spokojne życie z dala od blasku fleszy. Przy okazji celebrowania 76. urodzin na Instagramie Twiggy Lawson pojawiło się okolicznościowe zdjęcie. "To moje urodziny! Świętuję podczas lunchu z moimi dwiema ulubionymi kobietami - moją córką Carly i przyjaciółką Mary" - napisała Twiggy.

Twiggy zainspirowała jednego z członków zespołu Marilyna Mansona

Co ciekawe, wpływ Twiggy na popkulturę nie ograniczał się wyłącznie do świata mody. Zainspirował się nią Jeordie White, amerykański basista i gitarzysta rockowy. Muzyk w latach 1993-2002 był członkiem grupy Marilyna Manson. Przyjął wówczas pseudonim Twiggy Ramirez. Imię nawiązywało do brytyjskiej modelki, natomiast nazwisko odnosiło się do seryjnego mordercy Richarda Ramireza.