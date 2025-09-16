W czasie pandemii porzucił scenę. Nie do wiary, czym Rogacewicz zajął się później

Marcin Rogacewicz kilka lat temu zaskoczył swoich fanów nietypową decyzją. W listopadzie 2021 roku aktor otworzył niewielki warzywniak na warszawskiej Woli, który nazwał "Warzywniak u aktora". Pomysł na własny sklep narodził się w czasie pandemii, gdy wielu artystów miało problemy ze znalezieniem pracy. Choć sklep przez pewien czas cieszył się popularnością, dziś budka pozostaje zamknięta. Dlaczego?

Marcin Rogacewicz miał warzywniak. Co się stało z jego biznesem?

Kiedy Rogacewicz otwierał warzywniak, w mediach społecznościowych swoją decyzję tłumaczył tym, że marzył o takim miejscu od dawna. Pandemia tylko przyspieszyła decyzję o założeniu własnego biznesu. Sklep, choć niewielki, szybko zdobył sympatię mieszkańców dzielnicy, a jego nietypowy właściciel dodawał mu wyjątkowego charakteru. Z czasem jednak kariera aktorska Rogacewicza znów nabrała tempa. Wrócił do pracy na planie filmowym i teatralnym, a niedawno dołączył także do obsady "Tańca z gwiazdami". Coraz więcej zawodowych zobowiązań sprawiło, że prowadzenie warzywniaka zeszło na dalszy plan.

Choć sklep przez pewien czas cieszył się dużą popularnością i zyskał sympatię mieszkańców warszawskiej Woli, dziś budka pozostaje zamknięta, a sam Marcin Rogacewicz w pełni oddaje się swoim artystycznym pasjom. Jak wynika z danych opublikowanych w Ogólnopolskiej Wyszukiwarce Gospodarczej, firma "U aktora Marcin Rogacewicz" oficjalnie zawiesiła działalność 31 marca 2023 roku, co potwierdza, że aktor postanowił na dobre powrócić na scenę teatralną i filmową.

Ile dzieci ma Marcin Rogacewicz?

W czerwcu 2025 roku Marcin Rogacewicz zakończył swoje małżeństwo z Mają. Ze związku przyszło na świat czworo dzieci - aktor ma trzy córki i syna. Choć chętnie mówi o rodzinie, w mediach społecznościowych nie pokazuje twarzy swoich dzieci. W jednym z wywiadów dla magazynu "Show" szczerze opowiedział o swojej roli. "Radość czerpię natomiast z ojcostwa. Bycie ojcem - to jest moja misja" - stwierdził. Podobne podejście do prywatności ma jego taneczna partnerka Agnieszka Kaczorowska.