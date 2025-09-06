Agnieszka Kotulanka przez wiele lat była związana z Jackiem Sas-Uhrynowskim. Poznali się na studiach w warszawskiej PWST. Gwiazda "Klanu" znalazła wówczas wsparcie, które pomagało jej przezwyciężyć lęki i nieśmiałość. "Chciałam silnej ręki, kogoś zdecydowanego, kto narzuca, wymaga, egzekwuje. Jest i było mi to potrzebne do przezwyciężania lęków, wahań, czasem histerii" - mówiła w jednym z wywiadów. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1980 roku. Wówczas nikt się nie spodziewał, że małżeństwo po wielu wspólnie spędzonych latach dobiegnie końca. Wszystko przez jedną decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Stockinger o tym, jaka była Agnieszka Kotulanka. "Uciekała do swojej samotności"

Była jego pierwszą żoną. Małżeństwo Agnieszki Kotulanki zakończyło się po dwunastu latach

W 1989 roku, mimo kariery aktorskiej, Sas-Uhrynowski podjął decyzję o wyjeździe do Kanady. Kotulanka, choć niechętna, wyjechała z nim. Życie tam nie było łatwe, a ona tęskniła za Polską i córką, która została w kraju. "Nie za wiele było tego grania, więc się nudziłam. Poza tym bardzo doskwierała mi monotonia tamtejszego życia. Kanadyjczycy nie są zbyt towarzyscy, żyją zamknięci w swoich domach" - podkreślała. Po dwóch latach wróciła do Polski, a niedługo potem zakończyła 12-letnie małżeństwo. "Zrozumiałam, że tylko tu jestem na swoim miejscu. I przestałam myśleć o Kanadzie" - skwitowała.

W 1997 roku nastąpił przełom, gdy Agnieszka Kotulanka dostała rolę Krystyny Lubicz w Klanie. "Usiadłam pod drzewem i - nastawiona na "nie" - zaczęłam czytać. Scenariusz był pomysłowy i zręcznie osadzony w polskich realiach. Podobała mi się też Krystyna" - mówiła po latach. Jednak życie osobiste nie układało się już tak łatwo, a Kotulanka długo nie znalazła miłości. Po latach pojawił się Paweł Wawrzecki, jednak nie zdecydował się na małżeństwo z aktorką nawet po śmierci swojej pierwszej żony.

Agnieszka Kotulanka i Jacek Sas-Uhrynowski rozwiedli się po wspólnym wyjeździe. Co działo się później?

W ostatnich latach życia Agnieszka Kotulanka zmagała się z problemami zdrowotnymi. Zmarła 20 lutego 2018 roku. Została pochowana na cmentarzu w Legionowie. "Każdy, kto znał moją mamę, wiedział, że była osobą o wielkim poczuciu humoru, dlatego chciałbym, abyśmy jeszcze raz się uśmiechnęli z nią, ostatni raz" - mówił jej syn podczas pogrzebu. Po powrocie do Polski, Jacek Sas-Uhrynowski porzucił aktorstwo na rzecz gastronomii. Po rozwodzie z Kotulanką ożenił się ponownie, jednak jego życie prywatne pozostało w cieniu. ZOBACZ TEŻ: Na pogrzebie Kotulanki wybuchł skandal. Poszło o jej byłego partnera

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię