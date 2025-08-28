"Ranczo" zadebiutowało na antenie TVP w 2006 roku i doczekało się łącznie aż dziesięciu sezonów. W produkcji grało wielu znakomitych aktorów i aktorek - m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska czy Marta Lipińska. W szóstym sezonie do obsady dołączył Mateusz Rusin, który wcielił się w rolę księdza Macieja, który trafia do parafii w Wilkowyjach po wyjeździe księdza Roberta. Wcielenie się w niedoświadczonego kapłana sprawiło, że aktor zyskał sporą popularność. Co dziś robi Mateusz Rusin?

Mateusz Rusin nadal jest aktorem. Spełnia się też w innych branżach

Widzowie "Rancza" do dziś chętnie wracają do serialu, śledząc perypetie mieszkańców fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Wielu aktorów zawdzięcza swoją popularność właśnie tej produkcji - wśród nich jest również Mateusz Rusin, który po zakończeniu przygody z "Ranczem" pojawił się w wielu filmach i serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Przyjaciółkach", "Chłopach" czy "(Nie)Znajomych". Dołączył również do obsady "M jak miłość". Na co dzień Rusin występuje na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Spełnia się również w dubbingu. Nie zajmuje się jednak wyłącznie aktorstwem. Występuje wraz z Kabaretem na Koniec Świata, a także współtworzy zespół muzyczny Rusin&Trebuchet i Cukierki.

Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, gdyż gwiazdor "Rancza" niechętnie dzieli się jego szczegółami. W 2022 roku poślubił Polą Sawicką, z którą doczekał się dwójki dzieci - córki i syna. Zdarza się, że na swoim Instagramie publikuje rodzinne ujęcia, ale jest to rzadkością. Skupia się raczej na dzieleniu zawodowymi dokonaniami.

"Ranczo" powróci? Co dalej z kultowym serialem?

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że kultowe już "Ranczo" powróci. Czy Mateusz Rusin będzie miał jeszcze okazję zagrać księdza Macieja? Na ten moment nic nie jest jednak pewne. Mimo że reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, zapowiadał, że 11. sezon powstanie, obecnie jego realizacja stoi pod znakiem zapytania. "Bardzo byśmy chcieli, żeby teraz nie dochodziło do specjalnych zmian we władzach i żeby Telewizja Polska chciała wyprodukować te pięć odcinków, byśmy mogli je nakręcić w przyszłym roku. Obawiam się, że jeśli w przyszłym roku tego nie zrobimy, to będzie to już niemożliwe" - przekazał w rozmowie z portalem Plejada. Tutaj dowiecie się więcej: Niepokojące doniesienia o powrocie "Rancza". Reżyser ma poważną obawę