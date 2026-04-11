Małgorzata Trzaskowska tworzy małżeństwo z Rafałem Trzaskowskim od 2002 roku. Para wspólnie wychowuje dwójkę dzieci. W 2025 roku Trzaskowski starał się o stanowisko prezydenta, a wtedy jego żona wspiera go z całych sił i również na własną rękę spotykała się z wyborcami. By przybliżyć rodakom swój wizerunek, Małgorzata Trzaskowska pojawiła się nawet w "halo tu polsat" i zaprosiła do swojego rodzinnego domu prowadzącą Agnieszkę Hyży. Zaskoczyła wtedy wyznaniem, że ma nie tylko starszego o pięć lat brata, ale także siostrę bliźniaczkę.

Małgorzata Trzaskowska pokazała swój rodzinny dom. Mało kto wie, że ma siostrę bliźniaczkę

Żona kandydata na prezydenta pochodzi z Rybnika i tam też udała się wraz z ekipą Polsatu. Trzaskowska przedstawiła telewidzom m.in. swojego ojca, który chętnie opowiedział o różnych historiach z przeszłości Małgorzaty. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat związany z rodzeństwem 47-latki i faktu, że oprócz starszego brata ma ona także siostrę bliźniczkę. - Wówczas nie było urządzeń USG, żeby dokładnie prześwietlić, co za płód, jak i czy chłopiec, czy dziewczynka. Tylko były takie słuchaweczki - wyjawił ojciec Trzaskowskiej. Informacja, że urodziły mu się bliźniaczki, była dużą niespodzianką.

- Dzwoni położna i mówi: wie pan, mam dla pana niespodziankę. Ja sobie myślałem, co za niespodzianka. Dwie dziewczynki się urodziły. Ja siadłem z wrażenia. I teraz wyobraźcie sobie. Ja mam jedną wyprawkę. Ja mam jeden wózek i mam dwoje dzieci, które muszę odebrać ze szpitala z małżonką - opowiedział dalej mężczyzna. Trzaskowska dodała także, że zawsze trzymała się z siostrą i wspólnie w dzieciństwie podziwiały przede wszystkim swojego o pięć lat starszego brata.

Małgorzata Trzaskowska otwarcie mówi o swojej przeszłości. Niedawno apelowała do Polek

Żona prezydenta Warszawy nie boi się poruszać ciężkich dla niej tematów na forum publicznym. Gdy spotkała się z mieszkankami rodzinnego Rybnika, także zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące jej zdrowia. - Ostatnie pięć lat było dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi - ujawniła Trzaskowska. Żona kandydata na prezydenta zaapelowała przy tym do wszystkich Polek, by pamiętały o regularnym badaniu się, gdyż wiele z nich nie wie, że często jest to kwestia życia i śmierci.