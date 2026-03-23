Marcin i Rafał Mroczkowie 18 lipca skończą 44 lata. Polski show-biznes usłyszał o nich 26 lat temu, gdy do emisji trafił pierwszy odcinek "M jak miłość". Jedni z najpopularniejszych bliźniaków dbają przy tym o kontakt ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Tam też często pokazują kulisy z prywatnego życia. Na zdjęciach udostępnionych jakiś czas temu przez Marcina Mroczka mogliśmy zobaczyć ojca sławnych braci. Jak wygląda?

Marcin Mroczek pokazał się z ojcem. "Jest megaszczęśliwy, że przełamał swoje obawy"

Zdjęcia, o których mowa, zostały wrzucone przez Marcina Mroczka w 2025 roku. Aktor pokazał się u boku ojca w różnych wyjątkowych miejscach na Malcie. Więcej szczegółów z ich męskiego wypadu podał w opisie posta na Instagramie. "Od dawna planowałem zabrać tatę w jego pierwszą podróż samolotem. W końcu się udało i jest megaszczęśliwy, że przełamał swoje obawy. Wylądowaliśmy w przepięknym miejscu. Malta nas zachwyca. To fajny kierunek dla miłośników historii i zwiedzania" - przekazał aktor. Na każdym zdjęciu da się zauważyć, że mężczyznom nie schodził z twarzy uśmiech.

W komentarzach pod kadrami z wakacji ojca i syna nie zabrakło miłych słów od znajomych oraz fanów. "Cudownie, Marcin. Niech to będzie najpiękniejszy czas z tatą", "Super razem wyglądacie, super się na was patrzy", "Dwaj uśmiechnięci i sympatyczni panowie w cudnym miejscu", "Jak dwie krople wody" - możemy przeczytać wśród wpisów. Mroczek postanowił odpisać internautom. "Dzięki wszystkim, tata bawi się świetnie. Dużo zwiedzamy, aż zakwasy mamy" - dodał w sekcji komentarzy. Zdjęcia możecie znaleźć w naszej galerii.

Ojciec Marcina i Rafała Mroczków uległ poważnemu wypadkowi. Bliźniacy byli wtedy jeszcze mali

Kiedy Rafał i Marcin Mroczkowie byli jeszcze dziećmi, ich rodzice bardzo ciężko pracowali, aby utrzymać zarówno bliźniaków, jak i ich siostrę Agatę. Mama była w tamtym czasie ekspedientką w sklepie, a tata pracował jako robotnik w zakładach metalowych. Właśnie wtedy mężczyzna uległ w pracy poważnemu wypadkowi. Jak informował swego czasu "Dobry Tydzień", maszyna wciągnęła ojcu bliźniaków prawą rękę i w konsekwencji ją stracił.

