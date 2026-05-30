Antoni Pawlicki miał sławną babcię. Dobrze ją znacie

Antoni Pawlicki to popularny aktor. Mało kto wie, kim była jego babcia. Jak się okazuje, inspirowała go od najmłodszych lat.
Barbara Rachwalska była znaną aktorką, która występowała w takich produkcjach, jak "Alternatywy 4" czy "Noce i dnie". Jej wnukiem jest Antoni Pawlicki. Mężczyzna poszedł w ślady babci i również związał się z branżą rozrywkową. Co więcej, napisał pracę magisterską na temat Rachwalskiej. Przekazała mu cenną wiedzę na temat realiów związanych z tym zawodem.

Antoni Pawlicki opisał swoją babcię jako "tytana pracy". W rozmowie z "Twoim Stylem" podkreślał, że Barbara Rachwalska potrafiła pogodzić pracę w teatrze, na planie filmowym i w radiu z domem i dziećmi. Aktorka zmarła, gdy Antoni miał dziesięć lat. Zdążyła przekazać wnukowi, że ten zawód jest bardzo trudny i wymagający dużego nakładu pracy. Pawlicki dzięki babci postanowił spróbować swoich sił w tej branży. - Dzięki temu, że babcia była aktorką, w moim domu mówiło się bardzo dobrze o aktorstwie. Miało to niewątpliwie wpływ na to, że zdecydowałem się zdawać do szkoły teatralnej - przyznał w jednym z wywiadów. 

Barbarę Rachwalską nazywano "aktorką drugiego planu". "Potrafiła docenić to, co miała",

Barbara Rachwalska wystąpiła w ponad 150 spektaklach i zagrała dziesiątki ról w serialach i filmach. Nie da się ukryć, że odniosła ogromne sukcesy w swojej karierze. Pomimo tego, kojarzono ją głównie z drugoplanowymi rolami. Antoni Pawlicki mówił, że cieszyła się jednak z tego, co było jej dane. - Na palcach jednej ręki można policzyć jej role pierwszoplanowe, ale potrafiła docenić to, co miała. Nie była aktorką sfrustrowaną, nigdy też nie aspirowała do bycia gwiazdą - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu". Barbara Rachwalska zmarła 23 grudnia 1993 roku.

