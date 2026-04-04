Nie jest tajemnicą, że Weronika Rosati wywodzi się z rodziny, która jest dobrze znana w mediach. Jej mama Teresa Rosati to uznana projektantka mody. Ojcem aktorki jest z kolei polityk Dariusz Rosati. Niewiele osób jednak wie, że Rosati ma również brata, który odnosi ogromne sukcesy, choć jednak na innym polu. Marcin Rosati jest przedsiębiorcą działającym w branży technologicznej.
Marcin Rosati zbudował swoją karierę w branży technologicznej. W mediach można znaleźć informację, że dawniej współpracował z gigantami tego rynku, którymi są między innymi Samsung czy Phillips. Ponad pięć lata temu brat aktorki został wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym firmą InPost. Informacja znalazła się na profilu na Facebooku jego mamy. W 2021 roku 54-latek dołączył do zarządu Waimea Holding. W marcu 2025 roku ogłoszono z kolei, że Marcin Rosati powrócił na stanowisko Prezesa Zarządu MediaMarkt Polska.
Poza biznesem Rosati skupia się na życiu rodzinnym. Ma dwójkę dzieci - córkę i syna. Pomimo licznych sukcesów Marcin Rosati ukrywa się ze swoją popularnością. Na marne szukać jego zdjęć w mediach społecznościowych. Co jakiś czas pojawia się jednak na profilu siostry. W 2022 roku Weronika Rosati udostępniła fotografię z dzieciństwa z okazji urodzin brata. "Mój brat dziś ma okrągłe urodziny. Nie zdradzam, które to urodziny, bo Marcin jest osobą, która bardzo ceni sobie prywatność, dlatego też zdjęcie z nim na moim Insta jest ewenementem. Wszystkiego najlepszego" - pisała wówczas aktorka.
