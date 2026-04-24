Grażyna Torbicka zachwyca klasą i elegancją. Cechami charakterystycznymi dziennikarki są blond włosy sięgające do okolic ramion, piękny uśmiech i zgrabna sylwetka. Jej uroda została doceniona również przez światowe marki. Pamiętacie, jak Torbicka szła w pokazie L'Oréal? Wiemy już, czemu zawdzięcza tak promienny wygląd. Torbicka w jednym z wywiadów podkreśliła, że nigdy nie stosowała drakońskich diet, a na co dzień stara się zachować zdrowy rozsądek i umiar. Co jeszcze sprawia, że tak się prezentuje?

Grażyna Torbicka zachwyca wyglądem. Jak dba o siebie?

Gwiazda nigdy nie miała problemów z wagą i podkreśla, że to zasługa dobrych genów, zwłaszcza od strony ojca. Mimo to stara się dbać o kondycję, prowadzi aktywny tryb życia. Szczególnie lubi spacery z psem, praktykuje jogę, a zimą chętnie jeździ na nartach. Grażyna Torbicka nie stosuje diet, choć stara się zachowywać umiar. Nie odmawia sobie jednak słodkich przyjemności i gdy ma ochotę, to zjada tiramisu.

Ma jednak jedną zasadę. - Nie lubię się przejadać. Spożywam na przykład tylko połowę deseru - wyznała 66-latka w dawnej rozmowie z "Na Żywo". Na co dzień dziennikarka lubi kuchnię śródziemnomorską, która jest bogata w ryby, owoce morza. Chętnie sięga po owoce i warzywa, a także stosuje oliwę z oliwek. Z takich produktów gwiazda telewizji przygotowuje sałatkę, która jest bombą witaminową. Zdjęcia Grażyny Torbickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jaki sekret młodego wyglądu ma Grażyna Torbicka?

Grażyna Torbicka często pokazuje się bez makijażu. Dzięki temu wiemy, w jakiej kondycji jest jej skóra. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała kiedyś, że dzień zaczyna od kąpieli twarzy lodowatą wodą. Co robi później? - Nakładam krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję wielu kosmetyków, bo mam delikatną skórę i obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień i na noc, a ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające - wyjaśniła dziennikarka.

Za to w rozmowie z Jastrząb Post podkreśliła, że najlepszym kosmetykiem jest... uśmiech. 66-latka zachwyca naturalnością. Podkreśla, że zabiegi medycyny estetycznej nie są dla niej. W utrzymaniu dobrej kondycji twarzy pomaga jej także rezygnacja z makijażu w wolniejsze dni.