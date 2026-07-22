Historia Agnieszki Jaskółki pokazuje, że sukces zawodowy nie zawsze idzie w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Po premierze "Psów" nastąpiły wydarzenia, które całkowicie zmieniły jej priorytety i sprawiły, że opuściła Polskę. Po latach próbowała jeszcze wrócić do aktorstwa, ale los miał wobec niej inne plany.

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Debiut Agnieszki Jaskółki. Najpierw był pokaz, a pojawił się film

Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo. Reżyser "Psów", Władysław Pasikowski, zauważył Agnieszkę podczas sesji zdjęciowej Lidii Popiel, żony Bogusława Lindy. Właśnie w ten sposób 17-latka z sesji zdjęciowej trafiła na plan filmowy. Młodziutką dziewczynę obsadzono w drugoplanowej roli w kultowym filmie. Za tę kreację została nawet nagrodzona na festiwalu w Gdyni. Młoda, niedoświadczona wychowanka domu dziecka, w którą się wcieliła, zachwyciła nie tylko krytyków, lecz także widzów. "Byłam bardzo młodą dziewczyną, ale starałam się podejść do aktorskiego zadania z profesjonalizmem i dojrzałością, jakiej wówczas ode mnie oczekiwano. Dostałam od życia ogromną szansę i nie chciałam jej zaprzepaścić" - mówiła w jednym z wywiadów. Podkreślała, że na planie zapewniono jej komfortową atmosferę podczas kręcenia intymnych scen.

Cała ekipa na czele z reżyserem, Władysławem Pasikowskim, stworzyła mi komfortowe warunki pracy, które kiedyś naprawdę były rzadkością. Na przykład podczas kręcenia scen intymnych na planie mogły przebywać wyłącznie osoby, które faktycznie były niezbędne. Poza tym w scenie, gdzie leżę nago w wannie, tak naprawdę miałam na sobie cielistą bieliznę. Wtedy to wiedziałam i pamiętam do dziś, że na planie 'Psów' spotkałam wspaniałych ludzi

- podkreślała dodatkowo w rozmowie z dziennikarzami WP.

Pamiętacie Angelę z 'Psów'? Minęło 30 lat od premiery filmu. Los nie był dla niej łaskawy Fot. Screen/ YouTube/ Sebull/ Boguś i Angela

Dlaczego Agnieszka Jaskółka wyjechała z Polski? Jej mama została zamordowana

Mimo obiecującego debiutu i prognoz dotyczących wielkiej kariery Agnieszka Jaskółka zdecydowała się wyjechać z Polski. Postawiła na modeling i przeprowadziła się do Paryża. Przez lata pojawiały się spekulacje, że do emigracji skłoniło ją zainteresowanie mediów oraz rozgłos wokół odważnych scen z udziałem młodej aktorki, który utrudniał jej codzienne relacje, także z rówieśnikami. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej dramatyczna. Dopiero po latach Jaskółka wyznała, że w tamtym czasie przeżyła ogromną rodzinną tragedię - jej matka została brutalnie zamordowana podczas napadu rabunkowego.

Gdy miałam 17 lat, moja mama została zamordowana podczas napadu rabunkowego na nasz dom. Razem z siostrą byłyśmy załamane, popadłyśmy w depresję. Wyjazd za granicę był więc też formą ucieczki od rzeczywistości

- powiedziała po latach w rozmowie z tygodnikiem "Takie jest życie". "Złodzieje byli zaskoczeni jej obecnością, obserwowali nasz dom i myśleli, że nikogo nie ma. Mama na nieszczęście zobaczyła ich twarze"- opowiadała o tragedii. Również za granicą Agnieszce Jaskółce nie było łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po latach przyznała, że jako bardzo młoda dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z wyzwań i realiów, jakie wiążą się z pracą w modelingu. Z perspektywy czasu otwarcie mówiła o trudnych doświadczeniach, z którymi musiała się zmierzyć na początku swojej zagranicznej kariery.

Na własnej skórze doświadczyłam, co to znaczy zazdrość innych dziewczyn. Było podkradanie sobie rzeczy, rywalizacja i nieżyczliwe uwagi. Najgorsze są jednak tzw. stare dziadki, które na każdym kroku oferują ci pomoc. Dziewczyny, które wyjeżdżają jako nastolatki, często nie zdają sobie sprawy, co je czeka

- mówiła w rozmowie z portalem Fakt.

Miłość i studia w Stanach Zjednoczonych. Agnieszka Jaskółka chciała wrócić do aktorstwa

Spokój ducha odzyskała, dopiero gdy wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Wraz z partnerem osiadała tam na dłużej i rozpoczęła studia prawnicze. Do kraju wróciła w 2009 roku. Myślała nawet o powrocie do aktorstwa. "Chciałabym jeszcze raz zagrać z Lindą, mimo że od wielu lat się z nim nie widziałam. Biorę lekcje aktorstwa u znanej w Polsce osoby. I choć przez ostatnie dwa lata zajmowałam się prawem, chcę znowu grać w filmach" - mówiła w rozmowie z dziennikiem.



Zagrała wówczas epizodyczną rolę w "Teraz albo nigdy!" i wystąpiła w reżyserskim debiucie Cezarego Pazury. Niestety, mimo szczerych chęci, nie udało jej się wznowić kariery aktorskiej. Nie otrzymała żadnych istotnych ról. Zaproponowano jej natomiast udział w tanecznym show i wydawało się, że w ten sposób przypomni o sobie publiczności. Ostatecznie aktorka dość szybko odpadała z "Tańca z gwiazdami".

Pamiętacie Angelę z 'Psów'? Minęło 30 lat od premiery filmu. Los nie był dla niej łaskawy Fot. Kapif

Od czasu występu w programie tanecznym unika medialnego rozgłosu. Sporadycznie pokazuje się publicznie - jak choćby podczas gali Cyfrowej Rekonstrukcji filmu "Psy" w 2014 roku czy urodzin Radosława Majdana.