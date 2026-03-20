"Ranczo" to niewątpliwie jedna z najbardziej udanych produkcji, którą do dziś wspominają z nostalgią widzowie. Wiadomo, że serial powróci na antenę, choć nie podano jeszcze dokładnej daty emisji nowych odcinków. Przed laty w produkcji wystąpiła Marta Mazurek, która wcieliła się w córkę Wargaczów. Niedawno mogliście ją zobaczyć w głośnych produkcjach. Wystąpiła również na deskach teatru u boku serialowej Solejukowej.

"Ranczo". Pamiętacie córkę Wargacza? Zobaczcie, jak się zmieniła

Serialowa rodzina Solejuków mieszkała tuż obok rodziny Wargaczów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż oba rody zionęły wobec siebie szczerą nienawiścią. Problem tkwił w tym, że jeden z synów Solejuków zakochał się z wzajemnością w Julii Wargacz. Historia jak z "Romea i Julii" tyle że w Wilkowyjach. Fani serialu z pewnością pamiętają te historię oraz Martę Mazurek, która wcielała się wówczas w Julię.

Po latach Katarzyna Żak, która wcielała się w Kazimierę Solejuk, ponownie spotkała się z niedoszłą, serialową synową, tyle że tym razem na deskach teatru, czym aktorka pochwaliła się na Instagramie. Zamieściła ich wspólne zdjęcie.

Dziesięć lat temu spotkałyśmy się na planie "Rancza" - Marta grała wtedy dziewczynę mojego syna. Solejuka, córkę Wargaczów. Teraz ponownie gra dziewczynę syna Piotra w Teatrze Teatroteki "Balkon Ordona". Cudowna przygoda!!!

- czytamy pod postem.

Marta Mazurek zagrała u boku Roberta Więckiewicza

Kariera aktorka Marty Mazurek nie zakończyła się na serialu "Ranczo". Wręcz przeciwnie - nabrała rozpędu. Marta Mazurek w tym roku skończy 36 lat i zagrała w wielu produkcjach m.in. w "Córkach Dancingu", "Niewinnych", "Warsaw by night" czy "Wojennych dziewczynach". Pojawiła się również w serialu "Informacja zwrotna" u boku Arkadiusza Jakubika. To jednak nie wszystko.

W zeszłym roku w kinach mogliśmy oglądać "Vinci 2". Mazurek również miała okazję zagrać w filmie i to u boku samego Roberta Więckiewicza, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Zagrać skromnie u legendy polskiego kina, z legendami polskiego kina, w kontynuacji kultowego (jednego z moich ulubionych) filmu, to dla mnie COŚ" - napisała w poście na Instagramie, dodając ujęcie z Więckiewiczem oraz fotografie z planu zdjęciowego.