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Trump zamknął oczy na pogrzebie i już się zaczęło. Rzecznik Białego Domu zareagował

Donald Trump wraz z innymi oficjelami pojawili się na pogrzebie senatora Lindseya Grahama. Uwagę widzów przykuło jednak przede wszystkim nietypowe zachowanie amerykańskiego prezydenta.
Donald Trump podczas pogrzebu Lindseya Grahama
Fot. REUTERS/Evelyn Hockstein, X.com/HQNewsNow

Donald Trump oraz wielu innych amerykańskich polityków pojawił się na uroczystościach pogrzebowych senatora Lindseya Grahama. Ceremonia odbyła się we wtorek 28 lipca w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Prezydent USA zasiadł przy tym w pierwszym rzędzie, znajdując się na celowniku wielu kamer. Podczas transmisji uroczystości widzowie zaczęli dostrzegać nietypowe zachowanie Trumpa.

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Donald Trump miał zasypiać na pogrzebie senatora. Zareagował rzecznik Białego Domu

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widzimy Donalda Trumpa, zasiadającego w ławie tuż obok wiceprezydenta J.D. Vance'a. Polityk wydaje się na nim mieć zamknięte oczy, przez co prędko internauci zaczęli spekulować, iż omal nie zasnął podczas uroczystości. W pewnym momencie prostuje się i widać, jak ponownie otwiera i zamyka oczy. Zważając na fakt, iż od lat dyskutuje się w mediach w kwestii stanu zdrowia Trumpa, użytkownicy znów zaczęli snuć teorie w tym temacie. Prędko zareagował jednak na nie rzecznik Białego Domu, Davis Ingle.

"Prezydent Trump wspominał śmierć swojego drogiego przyjaciela Lindseya Grahama, dla którego wcześniej wygłosił piękną mowę pogrzebową. Każdy, kto twierdzi inaczej, jest zwyrodniałym idiotą" - przekazał w rozmowie z "The Independent" przedstawiciel prezydenta.

To nie pierwszy raz, gdy widzowie przyglądają się zachowaniu Donalda Trumpa

Przypomnijmy, że zachowanie Trumpa przyciągnęło uwagę internautów także na początku lipca, gdy prezydent pojawił się na lotnisku w Ankarze przy okazji szczytu NATO w Turcji. Na wyemitowanym wówczas przez Fox News nagraniu, tuż po wyjściu z samolotu Trump został powitany przez Recepa Tayyipa Erdogana. Dwaj prezydenci zaczęli dalej iść ramię w ramię w kierunku kamery oraz przygotowanych dla nich mikrofonów.

Po chwili amerykański przywódca zatrzymał się jednak i zaczął spoglądać w bok. To właśnie wtedy Erdogan zareagował i złapał Trumpa za rękę, pokazując mu, że mają iść dalej w danym kierunku. Także wtedy użytkownicy zaczęli więc sugerować, że polityk zmaga się z problemami zdrowotnymi. 

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