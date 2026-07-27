Wokół Mateusza Morawieckiego tworzy się nowe polityczne środowisko skupione wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Oprócz planów budowy własnego zaplecza parlamentarnego uwagę zwracają także majątki osób związanych z tym projektem. Według danych wynikających z oświadczeń majątkowych łączna wartość deklarowanego dorobku finansowego i nieruchomości tej grupy przekracza 150 mln zł. Wśród polityków kojarzonych z projektem Rozwój Plus znajdują się między innymi przedsiębiorca Marek Jakubiak, poseł Andrzej Gut-Mostowy oraz sam Mateusz Morawiecki. Największe majątki w tej grupie deklarują Jakubiak i Gut-Mostowy. Ich aktywa obejmują między innymi udziały w spółkach, nieruchomości oraz zgromadzone oszczędności.

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Majątek Marka Jakubiaka wart 68 mln zł. Browary za 60 mln zł, nieruchomości i dzieła sztuki

Z oświadczeń majątkowych składanych przez parlamentarzystów za 2025 rok wynika, że Marek Jakubiak należy do najbogatszych osób w środowisku polityków Rozwój Plus. Poseł zgromadził majątek, którego wartość szacowana jest na 68 mln zł. Poseł wykazał 100 proc. udziałów w spółce Browary Regionalne Jakubiak, które wycenił na około 60 mln zł. W jego deklaracji znalazły się również nieruchomości warte około siedmiu milionów złotych.

W porównaniu z wartością biznesu i nieruchomości oszczędności posła są znacznie mniejsze. Jakubiak wykazał 57 tys. zł zgromadzonych w polskiej walucie oraz 40 tys. dolarów. Jakubiak jest również kolekcjonerem sztuki. W swoim oświadczeniu za 2025 rok wykazał obrazy i szkice o łącznej wartości około 265 tys. zł. W kolekcji znajdują się między innymi dzieła Jana Styki, Wojciecha Kossaka, Jana Matejki oraz Czesława Wasilewskiego. Polityk posiada także kolekcję luksusowych zegarków wycenianą łącznie na około 160 tys. zł. Wśród nich znalazły się między innymi modele marek IWC, Omega, Frederique Constant oraz Longines.

Majątek Andrzeja Gut-Mostowego. Poseł ma nieruchomości warte ponad 70 mln zł i milionowe dochody z najmu

Andrzej Gut-Mostowy w swoim oświadczeniu majątkowym za 2025 rok wykazał między innymi około 7,1 mln zł oszczędności, a także 8 tys. euro i 30 tys. dolarów. Polityk posiada także dom, mieszkanie oraz inne nieruchomości, których łączna wartość została oszacowana na mniej więcej 75,5 mln zł. W deklaracji wskazywał również dochody związane z wynajmem nieruchomości oraz działalnością gospodarczą. Gut-Mostowy posiada między innymi dom o powierzchni 230 mkw., wyceniony na 2,5 mln zł, oraz mieszkanie o powierzchni 108 mkw. warte półtora mln zł. Poseł wykazał także szereg innych nieruchomości o dużych powierzchniach. Wśród nich znajdują się między innymi działki i grunty o powierzchniach: 1020, 625, 964, 1430, 162, 8670, 806, 280, 6376, 6683, 81 oraz 1000 mkw.

Znaczącym źródłem dochodu Gut-Mostowego pozostaje wynajem nieruchomości. W 2025 roku polityk uzyskał z tego tytułu ponad 3,39 mln zł. Andrzej Gut-Mostowy posiada również dziesięć proc. udziałów w spółce, z której w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 632 339,86 zł. Kolejne dziesięć proc. udziałów w innej spółce przyniosło mu 282 563,90 zł dochodu. W ciągu roku zwiększył oszczędności o 2,5 mln zł.

Mateusz Morawiecki pokazał majątek. Domy, mieszkanie i miliony w obligacjach

Mateusz Morawiecki również posiada znaczny majątek. Były premier zadeklarował między innymi 3,9 mln zł ulokowanych w obligacjach oraz nieruchomości warte około 8,7 mln zł. Wśród wykazanych składników majątku znajdują się między innymi domy, mieszkanie, udział w segmencie oraz działka rolna.

Z deklaracji złożonej przez Morawieckiego wynika, że na koniec 2025 roku posiadał około 211 tys. zł oszczędności, wliczając środki zgromadzone w PPK. Dodatkowo poinformował o prawie do odroczonych premii związanych z jego wcześniejszą pracą w Banku Zachodnim WBK. Według informacji zawartej w oświadczeniu ich orientacyjna wartość wynosi mniej więcej 3,5 mln zł.

Największą część majątku Mateusza Morawieckiego stanowią nieruchomości. Polityk wykazał dwa domy, udział w segmencie szeregowym, mieszkanie oraz działkę rolną. W oświadczeniu znalazły się: dom o powierzchni 150 mkw. wraz z działką o powierzchni 0,46 ha oraz zabudowaniami letniskowymi i gospodarczymi - wartość około 2,1 mln zł, drugi dom o powierzchni około 100 mkw. na działce o powierzchni około 3,1 tys. mkw. - wartość około 4,3 mln zł, połowa segmentu szeregowego o powierzchni 180 mkw. na działce około 400 mkw. - wartość udziału około 800 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 72,4 mkw. - wartość około 1,3 mln zł, działka rolna o powierzchni 2 ha - wartość około 200 tys. zł.

Z oświadczenia wynika również, że Morawiecki nie posiada udziałów ani akcji w spółkach, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zasiada w zarządach, radach nadzorczych ani komisjach rewizyjnych spółek i fundacji.