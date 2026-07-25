Podczas tegorocznej kolacji organizowanej przez Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu prezydent Donald Trump skrytykował dziennikarkę CNN Kaitlan Collins. W swoim ponadgodzinnym przemówieniu odniósł się zarówno do jej pracy, jak i wyglądu oraz zachowania, czym wywołał mieszane reakcje zgromadzonych gości.

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Donald Trump uderzył w Kaitlan Collins podczas kolacji korespondentów. Padły mocne słowa

Kaitlan Collins została wcześniej uhonorowana nagrodą za relacjonowanie głośnej wymiany zdań pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło w Gabinecie Owalnym w lutym 2025 roku. Prezydent nawiązał do tego podczas swojego wystąpienia. -Chciałbym osobiście pogratulować Kaitlan Collins z CNN otrzymania nagrody - zaczął.

Chodziło tylko o mnie. To fałsz - nie powinna dostać tej nagrody. To była ściema, ale nie przejąłem się tym. Powiedziałem: "Kaitlan, gratulacje", ale to było udawane, nie ma co do tego żadnych wątpliwości

- powiedział. Następnie Trump skupił się na samej dziennikarce, powtarzając uwagi, które wcześniej kierował pod jej adresem. - To młoda, atrakcyjna kobieta. Nigdy się nie uśmiecha - powiedział prezydent.

Powiedziałem: "Kaitlan, czy ty się w ogóle uśmiechasz? Uśmiechnij się. Masz świetną pozycję, pracujesz w CNN, które rozpowszechnia fałszywe wiadomości, powinnaś być szczęśliwą osobą. Więc uśmiechnij się, Kaitlan, po prostu się uśmiechnij"

- dodał.

W czasie tych słów kamery uchwyciły Wolfa Blitzera, który spojrzał w stronę Collins, próbując dostrzec jej reakcję. Sama dziennikarka siedziała przy stoliku w pobliżu sceny, jednak jej twarz pozostawała poza kadrem.

Trump porównał Kaitlan Collins do Dylan Mulvaney. Na sali zapadła cisza

Jednym z najbardziej komentowanych momentów przemówienia był żart Trumpa odnoszący się do transpłciowej aktorki Dylan Mulvaney. Prezydent porównał ją do Collins, nawiązując do głośnej kampanii reklamowej Bud Light z 2023 roku. - Myślałem, że Kaitlan naprawdę osiągnęła sukces dzięki nowemu, dużemu sponsorowi, ale potem poinformowałem ją, że to nie ona była na puszce Bud Light, tylko Dylan Mulvaney - powiedział.

Wypowiedź spotkała się z wyraźnie chłodnym przyjęciem publiczności, a na sali zapanowała cisza. Trump kontynuował temat kampanii reklamowej Bud Light, przekonując, że współpraca marki z Dylan Mulvaney przyniosła firmie ogromne straty finansowe. - Dylan Mulvaney kosztował Bud Light 35 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej - stwierdził Trump podczas kolacji.

Nawiasem mówiąc, była to najgorsza reklama, jaką kiedykolwiek nakręcono - dla tych nielicznych, którzy chcą to usłyszeć. Większości ludzi to nie obchodzi, ale mnie tak. Nie chciałbym zatrudniać Dylan w najbliższym czasie

- usłyszeli zgromadzeni na sali goście. - Pomyślcie tylko - zatrudnili Dylan Mulvaney, a ich kapitalizacja rynkowa spadła o 35 miliardów dolarów. Kto napisał tę reklamę? - wygłosił Trump.