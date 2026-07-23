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Awantura w PiS. Matecki zaatakował Pawłowską. Nie miała litości. "Idź się napić i zwiedzać dachy". Dalej mocniej

Wewnętrzny konflikt w PiS nabiera rozpędu. Dariusz Matecki zaatakował Monikę Pawłowską w mediach społecznościowych, a posłanka nie pozostała mu dłużna. W kolejnych wpisach padły wyjątkowo ostre słowa.
Dariusz Matecki, Monika Pawłowska
Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl, Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

W Prawie i Sprawiedliwości nie milkną wewnętrzne spory. Tym razem doszło do ostrej wymiany zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

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Dariusz Matecki starł się z Moniką Pawłowską. Posłanka odpowiada: Idź się napić i zwiedzać dachy

Do spięcia doszło w mediach społecznościowych. Dariusz Matecki skrytykował Monikę Pawłowską, która należy do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. We wpisie zaapelował do wyborców z jej okręgu, aby nie poparli jej w kolejnych wyborach. Do wpisu dołączył również zdjęcia posłanki z protestów Strajku Kobiet.

Do wszystkich prawych wyborców Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa oraz powiatów bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego - nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu! Chociażby wywiesiła tysiąc billboardów. Szanujmy prawicę

- czytamy na Facebooku.

Posłanka odpowiedziała na post Mateckiego, zarzucając mu prowadzenie przeciwko niej nagonki. "Matecki urządził na mnie nagonkę. Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia, pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, pośle na Sejm RP - 'nie dopuśćcie TEGO do Sejmu'. Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład?" - napisała w mediach społecznościowych. Napisała, że tego tak nie zostawi.

Kieruję sprawę do Komisji Etyki Poselskiej i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Liczę, że to chamstwo szybko zostanie poskromione przez odpowiednie organy partii. Obrzydlistwo

- dodała Monika Pawłowska.

Monika Pawłowska uderzyła w Dariusza Mateckiego. "Współczuję żonie"

Po wpisie posłanki Matecki nie wycofał się ze swoich słów. Mało tego, na X z konta Suwerennej Polski ponownie skrytykował partyjną koleżankę. "Faktycznie, uważam, że takie osoby nie powinny się nawet zbliżać do konserwatywnych partii. Dla mnie polityka to coś więcej niż miejsce na liście w kolejnej formacji politycznej. Nie chcę prawicy z piorunem na twarzy" - stwierdził.

Na koniec Monika Pawłowska uderzyła w Mateckiego, zarzucając mu brak kultury i mizoginię. "W latach 2021-2023 nie byłeś taki odważny. Każdy głos się liczył. Teraz chcecie rozróby, kłótni i rozbicia naszego obozu, zamiast zwycięstwa" - przypomniała wydarzenia z poprzednich lat, a następnie skierowała pod adresem Mateckiego osobiste uwagi dotyczące jego rodziny.

Współczuję żonie, jesteś zwykłym mizoginem. Naucz się kultury. Reprezentujesz sobą wszystko, czym się brzydzi każda kobieta. A teraz idź się napić i zwiedzać dachy. Żadna z ciebie prawica. Faceci na prawicy mają kulturę i szacunek do kobiet

- podsumowała.

Warto przypomnieć, że spór między Mateckim i Pawłowską wpisuje się w szerszy konflikt, który od kilku dni narasta w Prawie i Sprawiedliwości. Władze ugrupowania zobowiązały parlamentarzystów do podpisania deklaracji lojalności wobec kierownictwa partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Brak podpisu może oznaczać nawet wykluczenie z partii. W ostatnich dniach wewnętrzne napięcia coraz częściej przenoszą się do mediów społecznościowych, gdzie politycy publicznie wymieniają się oskarżeniami i wzajemną krytyką. CZYTAJ TEŻ: Konflikt w PiS się zaognia. "Zaczęło się szukanie na siebie haków".

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