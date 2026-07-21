Richard Gere to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów. Ostatnio jednak słynie nie tylko ze swoich ról, ale i ostrej krytyki Donalda Trumpa. Aktor zwykle nie owija w bawełnę i tak było i tym razem. Co jednak ciekawe, nie tylko uderzył w prezydenturę Trumpa, ale także podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości Stanów Zjednoczonych.

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Richardowi Gere puściły hamulce. To powiedział o Donaldzie Trumpie

Fragment wypowiedzi Richarda Gere'a trafił do sieci i natychmiast stał się viralem. Hollywoodzki aktor na nagraniu wygłosił długą listę krytycznych uwag pod adresem prezydenta USA. - Zranił tak wielu ludzi. I spowodował tak wiele ofiar śmiertelnych. Ale to się skończy - stwierdził.

- To starszy człowiek. Ma zaburzoną osobowość. Widać, że musiał mieć straszne dzieciństwo, skoro stał się takim człowiekiem, jakim jest teraz - dodał Richard Gere. W dalszej części swojej wypowiedzi aktor podzielił się swoimi przemyśleniami na temat światowych trendów politycznych. - Świat działa jak wahadło. Od jakiegoś czasu zmierzamy więc w kierunku autorytaryzmu, ale wydaje mi się, że ten trend osiągnął już swoją granicę i teraz nastąpi zwrot - powiedział.

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Hollywoodzki aktor nie ma pesymistycznych wniosków. Wręcz przeciwnie. Jego zdaniem, ludzie wyciągną wnioski z obecnej sytuacji i potraktują ją jako lekcję. - Myślę też, że jeśli coś możemy z tego wynieść, to będzie to mądrość. Że wyciągniemy wnioski z tego procesu. Że dzięki temu, że przez to przeszliśmy, staniemy się lepsi. A poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem i wobec siebie nawzajem – nas wszystkich na tej planecie -może stać się częścią tego, jak uczymy się żyć razem - dodał Richard Gere.

Internautom spodobało się nagranie Richarda Gere'a. Największe wrażenie zrobił na niego optymizm aktora. Zwrócili uwagę, że po raz pierwszy podzielił się tak pozytywnymi przemyśleniami. A Wy co sądzicie o wypowiedzi Richarda Gere'a? Dajcie znać w sondzie na dole strony.