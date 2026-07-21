21 lipca prezydent Karol Nawrocki złożył Annie Dymnej życzenia z okazji jej 75. urodzin. W specjalnym liście, opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta, wyraził uznanie zarówno dla jej imponującego dorobku artystycznego, jak i wieloletniej działalności społecznej oraz charytatywnej.

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Karol Nawrocki napisał do Anny Dymnej z okazji 75. urodzin. "Zachwycające dzieło życia"

"Z okazji pięknego jubileuszu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za współtworzenie dziedzictwa polskiej kultury oraz za wspaniałe osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia, słabszych i pokrzywdzonych" - napisał prezydent. W swoim liście Karol Nawrocki podkreślił, że kariera aktorska Anny Dymnej oraz jej zaangażowanie w pomoc innym wzajemnie się uzupełniają i tworzą wyjątkowy dorobek życia.

Twórczość aktorska uprawiana z najwyższym kunsztem oraz wielkoduszne działania charytatywne łączą się w pani dorobku w jedno zachwycające dzieło życia

- zaznaczył. Prezydent podziękował także za wybitne role teatralne i filmowe, które od lat cieszą się uznaniem widzów i na stałe wpisały się w historię polskiej kultury. "Dziękuję za niepowtarzalne kreacje sceniczne i ekranowe, które trwale zapisały się w pamięci kilku pokoleń widzów i słuchaczy. Dziękuję za odkrywanie przed nami piękna poezji, za wprowadzanie w świat sztuki, za wspólne zdumienia i zachwyty nad wspaniałością przyrody oraz za radość z bycia blisko ludzi" - czytamy w liście.

Anna Dymna skończyła 75 lat. Karol Nawrocki podkreślił jej wkład w pomoc innym

W dalszej części życzeń Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że Anna Dymna od lat pokazuje, iż prawdziwy talent nabiera największej wartości wtedy, gdy służy innym. Szczególnie docenił jej wieloletnie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz wrażliwość, z jaką angażuje się w działalność społeczną. "Wielki talent nabiera pełnego znaczenia, gdy służy drugiemu człowiekowi" - napisał. Następnie dodał: "Dobrze jest poznawać świat osób z niepełnosprawnościami przez pryzmat pani wrażliwości, empatii i wyjątkowego ciepła".

Na zakończenie prezydent życzył solenizantce zdrowia, siły oraz nieustającej energii do realizowania kolejnych przedsięwzięć. "Niech ten dzień będzie wypełniony uśmiechami, gestami życzliwości i wyrazami wdzięczności za całość dokonań, a we wszystkich kolejnych dniach niech nie opuszczają pani zdrowie i siły, pogoda ducha oraz niegasnący zapał do czynienia świata piękniejszym i szczęśliwszym" - zakończył.