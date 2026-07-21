Objęcie stanowiska premiera Wielkiej Brytanii przez Andy'ego Burnhama sprawiło, że uwagę mediów zwróciła również jego żona Marie-France "Frankie" van Heel. Partnerka szefa brytyjskiego rządu od lat buduje własną karierę zawodową w marketingu i angażuje się w działalność społeczną. Pracowała dla takich firm jak Sky i BBC, a także wspierała kampanie wyborcze swojego męża. Obecnie pełni funkcję dyrektorki ds. marketingu (CMO) w firmie Iduna, zarządzającej znaczną częścią infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Manchesterze. Co ciekawe, Marie-France ma też za sobą nietypowy epizod telewizyjny.

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Andy Burnham i jego żona, Marie-France "Frankie" van Heel. Tak zaczęła się historia miłości premiera Wielkiej Brytanii

Historia związku Andy'ego Burnhama i Marie-France "Frankie" van Heel rozpoczęła się w 1989 roku na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie oboje studiowali w Fitzwilliam College. Marie-France, pochodząca z Holandii i wychowana w Belgii, dopiero rozpoczynała studia, natomiast Andy Burnham był o rok starszym od niej studentem literatury angielskiej.

Sam Burnham po latach wielokrotnie podkreślał, że poznanie przyszłej żony było dla niego najważniejszym wydarzeniem z okresu studiów. Para przez wiele lat pozostawała w nieformalnym związku. Sytuacja zmieniła się po narodzinach ich pierwszego dziecka, syna Jimmy'ego, który przyszedł na świat w marcu 2000 roku. Niedługo później Andy i Frankie zdecydowali się na ślub. W kolejnych latach doczekali się jeszcze dwóch córek - Rosie i Annie.

Najstarszy syn Jimmy zawodowo związany jest z Royal College of Nursing. Rosie ukończyła kryminologię na Uniwersytecie w Liverpoolu i pracuje dla marki Jägermeister, natomiast najmłodsza Annie studiowała literaturę angielską na Uniwersytecie w Cardiff.

Żona Andy'ego Burnhama wystąpiła w programie randkowym

Jednym z najbardziej zaskakujących epizodów z życia Marie-France był udział w popularnym brytyjskim programie "Blind Date", odpowiedniku polskiej "Randki w ciemno". Co ciekawe, zanim zgłosiła się do programu, zapytała swojego partnera o zgodę, a ten nie miał nic przeciwko.

W 1992 roku widzowie mogli oglądać Frankie w telewizji, gdzie wybrała wspólny wyjazd na Gibraltar z Willem Harrisem. Jak później wspominał Burnham, oglądał program z dużymi emocjami. Telewizyjna relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Warto przy tym podkreślić, że w trakcie emisji programu Frankie wciąż była związana z Burnhamem. Po latach los ponownie zetknął całą trójkę - Harris pracował już wtedy jako dyrektor marketingu Partii Konserwatywnej.

Marie-France van Heel usłyszała druzgocącą diagnozę. Zdecydowała się na podwójną mastektomię

W 2010 roku u Marie-France wykryto mutację genu zwiększającą ryzyko zachorowania na raka piersi. Ze względu na rodzinne doświadczenia (jej siostra Claire zmarła na tę chorobę w wieku 39 lat), zdecydowała się na profilaktyczną podwójną mastektomię.

Po operacji zaangażowała się w działalność charytatywną. Wspierała Cancer Research UK, uczestnicząc między innymi w biegach "Race for Life", a także działała w organizacjach takich jak Plan International i Alzheimer’s Society.