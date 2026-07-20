To już koniec rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata w piłce nożnej. 19 lipca na stadionie New York New Jersey Stadium w East Rutherford rozegrano mecz finałowy, w którym zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Ostatecznie to drużyna pochodząca z Europy sięgnęła po puchar, strzelając gola w dogrywce meczu. Hiszpanie stanęli na podium, a trofeum wręczyli im Donald Trump i Gianni Infantino. Amerykański polityk nie chciał jednak opuścić podestu.

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Hiszpanie odebrali puchar z rąk prezydenta USA i szefa FIFY. Donald Trump nie schodził jednak z podium

Tuż po tym, jak zwycięzcy mundialu otrzymali puchar, Gianni Infantino jak najszybciej postanowił się oddalić. Inny pomysł miał jednak Donald Trump, który pozostał na podium. Prezes FIFA chciał wybrnąć z niezręcznej sytuacji i próbował ściągnąć amerykańskiego prezydenta z podestu, nie udało mu się to jednak. Podczas gdy Hiszpanie świętowali wygraną, a Rodri podniósł puchar, Trump stał obok, klaszcząc i się ciesząc. Niezręczny moment uchwyciły kamery, a nagranie opublikował sam Biały Dom w serwisie X. W końcu polityk zdecydował się jednak na opuszczenie podium, dzięki czemu zwycięzcy mogli już celebrować we własnym towarzystwie.

W przerwie finału na mistrzostwach świata zobaczyliśmy występy gwiazd. W sieci zawrzało

Pierwszy raz w historii mundialu podczas finału zorganizowano występy gwiazd światowej muzyki, a na stadionie pojawili się m.in. Shakira, Justin Bieber oraz zespół BTS. Na scenie mogliśmy zobaczyć również gwiazdy światowego futbolu - Ronaldinho oraz Ronaldo Nazario, którzy pojawili się u boku Madonny. Było to nawiązanie do half time show, które kojarzyć można z finału Super Bowl. Całość zajęła kilkanaście minut i nie do końca przypadła do gustu widzom tego widowiska.

Wielu z nich podnosiło, że było to niepotrzebne i nudne. "To były strasznie niezręczne występy", "Prawdopodobnie najbardziej przereklamowane show w przerwie w historii piłki nożnej", "To było naprawdę nudne", "To jest tak amerykańskie, w najgorszym sensie", "Myślę, że to najnudniejsze show, jakie widziałam" - takie opinie przewijały się w licznych postach w mediach społecznościowych.