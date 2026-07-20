To już koniec rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostw świata w piłce nożnej. 19 lipca na stadionie New York New Jersey Stadium w East Rutherford rozegrano mecz finałowy, w którym zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Ostatecznie to drużyna pochodząca z Europy sięgnęła po puchar, strzelając gola w dogrywce meczu. Hiszpanie stanęli na podium, a trofeum wręczyli im Donald Trump i Gianni Infantino. Amerykański polityk nie chciał jednak opuścić podestu.
Tuż po tym, jak zwycięzcy mundialu otrzymali puchar, Gianni Infantino jak najszybciej postanowił się oddalić. Inny pomysł miał jednak Donald Trump, który pozostał na podium. Prezes FIFA chciał wybrnąć z niezręcznej sytuacji i próbował ściągnąć amerykańskiego prezydenta z podestu, nie udało mu się to jednak. Podczas gdy Hiszpanie świętowali wygraną, a Rodri podniósł puchar, Trump stał obok, klaszcząc i się ciesząc. Niezręczny moment uchwyciły kamery, a nagranie opublikował sam Biały Dom w serwisie X. W końcu polityk zdecydował się jednak na opuszczenie podium, dzięki czemu zwycięzcy mogli już celebrować we własnym towarzystwie.
Pierwszy raz w historii mundialu podczas finału zorganizowano występy gwiazd światowej muzyki, a na stadionie pojawili się m.in. Shakira, Justin Bieber oraz zespół BTS. Na scenie mogliśmy zobaczyć również gwiazdy światowego futbolu - Ronaldinho oraz Ronaldo Nazario, którzy pojawili się u boku Madonny. Było to nawiązanie do half time show, które kojarzyć można z finału Super Bowl. Całość zajęła kilkanaście minut i nie do końca przypadła do gustu widzom tego widowiska.
Wielu z nich podnosiło, że było to niepotrzebne i nudne. "To były strasznie niezręczne występy", "Prawdopodobnie najbardziej przereklamowane show w przerwie w historii piłki nożnej", "To było naprawdę nudne", "To jest tak amerykańskie, w najgorszym sensie", "Myślę, że to najnudniejsze show, jakie widziałam" - takie opinie przewijały się w licznych postach w mediach społecznościowych.